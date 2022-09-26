Almanya Başbakanı Scholz, Kovid-19’a yakalandı

ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz’un Kovid-19’a yakalandığı bildirildi.Scholz’un hafif soğuk algınlığı semptomları gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

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Alman Haber Ajansı DPA’da yer alan habere göre, Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Scholz’un Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Scholz’un hafif soğuk algınlığı semptomları gösterdiği bilgisini paylaşan Hebestreit, Başbakan'ın bu hafta için planlanan kamuya açık görüşmelerinin iptal edildiğini ancak Scholz'un eyalet başbakanlarıyla yapılacak toplantıya ve diğer dahili toplantılara çevrim içi katılmak istediğini kaydetti.