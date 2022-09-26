2050 yılı için korkunç senaryolar! İşte 30 yıl sonra dünyada yaşanması muhtemel olaylar

Dünyada sürekli yükselen nüfus, beraberinde çeşitli olumsuzlukları da getiriyor Hastalıklar, gıda tüketimi, kaynaklar gibi birçok mevzu gittikçe olumsuz anlamda yaşamımızı etkiliyor. Peki 2050 senesinde dünyada neler yaşanacak?

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Dünya nüfusunun giderek artması sonrası hastalıkların yayılması ve gıda kaynaklarının daha çabuk tüketilmesi göz önüne alındığında, 2050 yılı için öngörülen olaylar korkutuyor.

Peki gelecekte dünya nasıl bir yer olacak? İşte 2050 yılı için gerçekleşmesi muhtemel korkutucu olaylar...

İşte 2050 yılındaki dünya hakkındaki bazı senaryolar...

Teknoloji nedeniyle özel hayatın gizliliği diye bir şey kalmayacak.

Kirlilik nedeniyle hava tabakası kalınlaşacak, göğüs hastalıkları sıklaşacak.

Alzheimer ve bunama çok fazla artacak.

Siber saldırıların artması nedeniyle maddi zararlar ortaya çıkacak.

Kasırgalar daha sık ve daha şiddetli olacak.

Gıdaya erişim zorlaşacak, milyonlarca insan açlıkla mücadele edecek.

Enerji krizi yaşanacağı için uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak.

Sular yükselecek, sel ve su baskınları yaşanacak.

Virüs ve mikroplar artacak, her sene milyonlarca insan hayatını kaybedecek.

Şehirlerdeki nüfus kontrolsüz bir şekilde artacak.

Dünyanın neredeyse yarısından fazlası, su kaynaklarına ulaşmakta güçlük çekecek.

Bunlar 2050 yılında dünya üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilen kötü senaryolar. Ancak bir diğer yönden bakılırsa gelecek yıllarda dünyada sadece kötü şeyler değil, aslında olumlu şeyler de yaşanacak.

İşte 2050 yılında dünyada yaşanması öngörülen olumlu olaylar...

1. Bebek ölüm oranları düşecek

1950'lerde 5 yaş altı çocuklarda ölüm oranı dünyada binde 150 iken, bugün bu oran binde 48'e kadar düştü. Bu oranın 2050'de binde 30'a düşeceği tahmin ediliyor.

2. Birçok hastalığa çare bulunacak

Tıp alanındaki çalışmalar, geliştirilen aşılar ve ilaçlar uzmanların geleceğe daha güvenli bakmasına imkan sağlıyor. Bu durum böyle devam ederse, 2050'de tedavi edilemeyen hastalık sayısı çok azalacak.

3. Bilgisayarlaştırılan beyinler

Bilim insanları ve bilgisayar uzmanları yaptıkları çalışmalar ve geliştirdikleri sistemler ile gelecek birkaç on yılda insan beyninin yapısını bilgisayara uyarlama mevzusunda çok yol kat edileceğini düşünüyor

4. Fakir ülke kalmayacak

1980 yıllarından bugüne yapılan incelemelerde dünyadaki fakir ülkelerin sayısının devamlı azaldığı görülüyor. Bill Gates de "2035 itibariyle dünyada fakir ülke kalmasını beklemiyorum" şeklinde konuşmuştu. Yapılan araştırmalar 2050'ye kadar dünya nüfusunun neredeyse tamamının fakirlikten kurtulacağını gösteriyor.

5. Yapay zeka gelişimi

Terminator ve Blade Runner gibi pek çok filmde hayranlıkla izlediğimiz yapay zekalı robotlar 2050 yılına kadar kadar daha çok geliştirilecek ve 2050'de kişilerin yaptığı birçok işi bu yapay zekalı robotlar yapabilecek.

6. Tamamen yenilenebilir enerji

Şayet gerekli yatırım yapılırsa, 2050 senesinde enerjimizi neredeyse tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabiliriz.

7. Daha konforlu, daha temiz ve daha güvenli arabalar

Araba üreticileri yaptıkları araştırmalar ile "akıllı arabalar" üretecekler. Bu arabalar ile kaza ve ölüm oranları azalacak, kişiler daha konforlu sürüş fırsatı bulacak.

8. Daha eşit toplum

Verilere bakıldığında, 1900 senesinden bu yana kişiler arasındaki gelir farkının devamlı azaldığı görülüyor. Böyle devam ederse 2050 senesinde bu fark son derece düşük bir seviyeye inecek.

9. Okuma-yazma oranı yükselecek

Şu an dünya nüfusunun %23.6'sı okuma yazma bilmiyor. Gelişen eğitim imkanları ile birlikte 2050'de bu oran %12'ye kadar düşecek.

10. Daha az savaş

Hazırlanan uluslararası raporlar, 2050 senesinde ülkelerde yaşanan iç ve dış çatışmaların en az %50 oranında azalacağını gösteriyor.

11. İnternet yaygınlaşacak

Uzmanların tahminleri gösteriyor ki, 2050 senesinde yaklaşık 8 milyar insan internet kullanıyor olacak ve bu rakam dünya nüfusunun %97.5'ini oluşturacak.

12. Yapay organ ve uzuvlar

Geliştirilen yapay organ ve uzuvlar ile bu organ ve uzuvların eksikliğinden kaynaklanan hastalık ve sakatlıklar ortadan kaybolacak.

13. Çocuk yapmak daha kolay olacak

Geliştirilen teknolojiler ile çocuk yapılmasını engelleyen tüm problemler ortadan kaldırılacak ve çocuk yapmak son derece kolay olacak.

14. Süper insanlar

Genetik mühendisleri yaptıkları çalışmalar ile spordan fiziğe her alanda çok başarılı olabilecek süper çocuklar meydana getirilecek seviyeye gelebilir.

15. Her dili bilen kişiler

Bilim kurgu filmlerine konu olabilecek elektronik bir cihaz ile, kişiler her dili konuşabilecek duruma gelecek.