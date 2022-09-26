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Blinken duyurdu: Moskova'ya özel bir mesaj gönderdik

Blinken duyurdu: Moskova'ya özel bir mesaj gönderdik

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'ya "nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırak" mesajı gönderdiklerini duyurdu.

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ABD'nin CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programına röportaj veren Blinken, Washington yönetiminin Moskova'ya özel bir mesaj gönderdiğine dair iddiaları doğruladı.

Blinken, "Nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırakması için hem alenen hem de özel olarak Ruslara karşı gayet net olduk." ifadelerini kullandı.

Nükleer silah kullanımına atıfta bulunan Blinken, "Bunun yıkıcı sonuçları olabileceğini Moskova'nın bizden duyması ve bilmesi oldukça önemli. Biz de bunu gayet açık olarak ortaya koyduk." dedi.

Blinken, herhangi bir nükleer silahın kullanımının, bunları kullanan ülke de dahil birçok kişi için feci sonuçları olabileceğinin altını çizdi.

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