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Kocaeli'de cami avlusunda makaslı dehşet! Annesi baygınlık geçirdi

Kocaeli'de cami avlusunda makaslı dehşet! Annesi baygınlık geçirdi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde husumetli oldukları öğrenilen iki grup cami avlusunda birbirine girdi. Makasla sırtından yaralanan bir kişi ile olayda baygınlık geçiren annesi hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'nde bulunan Eren Cami'nin avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup cami avlusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavgaya tutuştu.

Şüpheli A.A., H.E. isimli şahsı makasla sırtından yaraladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Annesi baygınlık geçirdi

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ve olay sebebiyle baygınlık geçiren annesini ambulansa alarak hastaneye götürdü.
Öte yandan, iki grup arasında daha önce de kavga çıktığı, kavgada bir kişinin bıçaklandığı iddia edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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