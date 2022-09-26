Bahar Can'dan arabada olay paylaşım! Yok artık daha neler: "Esra-Ceyda kardeşler bile yanınızda masum kaldı"

Katıldığı 'İşte benim stilim' yarışmasıyla tanınan ve fenomen haline gelen Bahar Candan yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde katılığı bir Youtube programında Cinsel yönelimini açıklaması olay olurken Bahar Candan, ablası Nihal Candan'la çektirmiş olduğu araba pozu ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

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TV8 ekranlarında yayınlanan "İşte Benim Stilim" yarışmasında tüm dikkatlerine üzerine çeken ve fenomen haline gelen Bahar Can'dan yaptığı açıklamamalar gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı oldukça sık kullanan güzel isim paylaşımlarıyla adından da söz ettirmeyi başarmaya devam ediyor. Son olarak katıldığı bir Youtube programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Candan bu kez de ablası Nihal Candan ile olan fotoğrafını paylaştı, Instagram yıkıldı.

Görenler gözlerine inanamadı

Her söylediği olay olan kadın Bahar Candan gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan güzel isim cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak ablası Nihal Candan ile bir araba içerisinde çekildiği fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı.

"Esra-Ceyda kardeşler bile yanınızda masum kaldı"

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan ünlü isim yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Daha önce mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı sallayan Bahar Candan bu kez de ablasının arabada verdiği frikiği umursamayarak paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma binlerce beğeni gelirken, birçok takipçisi Bahar-Nihal Candan kardeşleri eleştiri yağmuruna tuttu. Arabada olay yaratan paylaşımı gören takipçileri Bahar Candan'ın gönderisinin altında, "Esra-Ceyda kardeşler bile yanınızda masum kaldı", "Nesil yok oluyo kültürümüz ayaklar altında", "Gençlere iyi örnek olmuyorsunuz yazık, ayıp, saçmalık" gibi yorumlarda bulanarak tepki gösterdiler.

İşte Bahar-Nihal Candan kardeşlerin olay olan o pozu;

O sözleri çok konuşulmuştu açıklık getirdi

Daha önce tatil için paralı arkadaş tutacağını sosyal medya hesabından duyuran Bahar Candan katıldığı bir Youtube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Arkadaşlar, ben artık kafamda bazı şeyleri yendim ve artık kadınlardan hoşlanıyorum" sözleri sosyal medya gündemine bomba gibi düşerken Candan bu konuya da açıklık getirmeyi ihmal etmedi.

"Duygularım tamamen erkeklere"

Programda 'gerçekten kadınlardan mı hoşlanıyorsun' sorusuna cevap veren ünlü fenomen, k kedersiz bir açıklama oldu. Dubai'deydim orada eşcinsel bir hanım efendi yanımda çok aşağılandı. Kafam da çok atmıştı o dönem eski sevgilim Ebru Gündeş ile evleniyorlar mı neler oluyor diye erkeklere de sinirimden hem de o kızı da öyle görünce onların yanında olmak istedim. Öyle hissetmeden öyle hissettim dedim, k kedersiz bir açıklama oldu. Dubai'deydim orada eşcinsel bir hanım efendi yanımda çok aşağılandı. Kafam da çok atmıştı o dönem eski sevgilim Ebru Gündeş ile evleniyorlar mı neler oluyor diye erkeklere de sinirimden hem de o kızı da öyle görünce onların yanında olmak istedim. Öyle hissetmeden öyle hissettim dedim, duygularım tamamen erkeklere" " ifadelerini kullanmıştı.