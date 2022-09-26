Yine A101 market yine skandal! Kullanma tarihi geçmiş sucuklar indirimde

KAHRAMANMARAŞ'taki A101 market şubesinde son tüketim tarihi geçmiş olan sucukların satışta olduğu ortaya çıktı. A101 geçen hafta da kurtlanmış yumurta satarken yakalanmıştı.

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Zincir marketlerde skandallar bitmiyor. Şimdi de Kahramanmaraş’ta bulunan A101 market zincirinin bir şubesinde son tüketim tarihi geçmiş olan sucukların hala raflarda satışa sunulduğu görüldü.

25 Eylül’de çekilen fotoğraflarda gözüken ‘Cumhuriyet’ marka sucukların son kullanma tarihinin 2 gün geçtiği ayrıca ürünlerin yüzde 15 indirimle satıldığı ortaya çıktı.

Müşterinin, mağaza personelini uyardıktan sonra ise “Ürünler satışta değil” cevabını aldığı iddia edildi.



Ayrıca, marketin aynı şubesinde bazı ürünlerin raftaki fiyatı ve kasadaki fiyatının farklı olduğu öne sürüldü.