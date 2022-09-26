BIST 3.237
DOLAR 18,45
EURO 17,82
ALTIN 973,31
HABER /  EKONOMİ

Yine A101 market yine skandal! Kullanma tarihi geçmiş sucuklar indirimde

Yine A101 market yine skandal! Kullanma tarihi geçmiş sucuklar indirimde

KAHRAMANMARAŞ'taki A101 market şubesinde son tüketim tarihi geçmiş olan sucukların satışta olduğu ortaya çıktı. A101 geçen hafta da kurtlanmış yumurta satarken yakalanmıştı.

Abone ol

Zincir marketlerde skandallar bitmiyor. Şimdi de Kahramanmaraş’ta bulunan A101 market zincirinin bir şubesinde son tüketim tarihi geçmiş olan sucukların hala raflarda satışa sunulduğu görüldü.

25 Eylül’de çekilen fotoğraflarda gözüken ‘Cumhuriyet’ marka sucukların son kullanma tarihinin 2 gün geçtiği ayrıca ürünlerin yüzde 15 indirimle satıldığı ortaya çıktı.

Müşterinin, mağaza personelini uyardıktan sonra ise “Ürünler satışta değil” cevabını aldığı iddia edildi.


Ayrıca, marketin aynı şubesinde bazı ürünlerin raftaki fiyatı ve kasadaki fiyatının farklı olduğu öne sürüldü.

Kurtlanmış yumurta satılıyor

Geçen hafta da A101 zincir market müşterisi, mağazadaki yumurtaların kurtlandığını görüntüledi. Yumurtaların üzerinde yumurtlama tarihi olmadığı öne sürüldü. 

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklayacak EYT, destek ödemeleri, TOKİ...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklayacak EYT, destek ödemeleri, TOKİ...
Blinken duyurdu: Moskova'ya özel bir mesaj gönderdik
Blinken duyurdu: Moskova'ya özel bir mesaj gönderdik
MİT, terör örgütü PKK'nın cephe sorumlusu Mehmet Akyol'u etkisiz hale getirdi!
MİT, terör örgütü PKK'nın cephe sorumlusu Mehmet Akyol'u etkisiz hale getirdi!
Kocaeli'de cami avlusunda makaslı dehşet! Annesi baygınlık geçirdi
Kocaeli'de cami avlusunda makaslı dehşet! Annesi baygınlık geçirdi
Bebeğim az mı uyuyor demeyin işte aylara göre bebek uyku saatleri
Bebeğim az mı uyuyor demeyin işte aylara göre bebek uyku saatleri
Hem doğal hem sağlıklı! Yüzünüzü tuzlu suyla yıkayın ve sonucu görün!
Hem doğal hem sağlıklı! Yüzünüzü tuzlu suyla yıkayın ve sonucu görün!
Rus gencin babasını çekiçle öldürdüğü anları kayıt aldığı video ortaya çıktı
Rus gencin babasını çekiçle öldürdüğü anları kayıt aldığı video ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil'in günlük kazancı ortaya çıktı! O meblağı duyanların dudağı uçukladı
Mehmet Ali Erbil'in günlük kazancı ortaya çıktı! O meblağı duyanların dudağı uçukladı
Trabzonspor duyurdu: Sözleşme karşılıklı feshedildi tazminatı 11 taksitle ödenecek
Trabzonspor duyurdu: Sözleşme karşılıklı feshedildi tazminatı 11 taksitle ödenecek
2050 yılı için korkunç senaryolar! İşte 30 yıl sonra dünyada yaşanması muhtemel olaylar
2050 yılı için korkunç senaryolar! İşte 30 yıl sonra dünyada yaşanması muhtemel olaylar