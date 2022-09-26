Trabzonspor'da flaş ayrılık! 1 milyon 252 bin Euro tazminat ödenecek

TRABZONSPOR, müzmin sakatı ile yollarını ayırdı. Anders Trondsen'in sözleşmesinin feshedildiğini duyuran Trabzonspor, Norveç'li oyuncuya 11 taksit halinde 1 milyon 252 bin Euro tazminat ödeyecek.

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Trabzonspor, Norveçli futbolcu Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Bordo-mavili kulüp, fesih bedeli olarak oyuncuya 11 taksit halinde toplam 1 milyon 252 bin 500 avro ödeneceğini açıkladı.

Trabzonspor'a 2020-21 sezonunda transfer olan 27 yaşındaki futbolcu bordo-mavililerle sadece 13 maçta forma giyebildi. Ağır sakatlık geçiren Norveçli orta sahanın 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.