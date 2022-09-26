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Kırıkkale'de namaz kıldıran imama kurşun yağdırdı! Kim olduğu ortaya çıktı

Kırıkkale'de namaz kıldıran imama kurşun yağdırdı! Kim olduğu ortaya çıktı

KIRIKKALE'de görev yapan imam, namaz kıldırdığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın, daha önce de imamla tartışma yaşayan eski enişte olduğu öğrenildi. Karnından 3 kurşunla yaralanan imam hastaneye kaldırılırken şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Olay, Bahşılı ilçesindeki Yeşil Camii'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cami imamı M.K. (56) ile eski eniştesi D.Y. arasında aile meselelerinden dolayı tartışma yaşandı.

Tartışmadan bir süre sonra öğlen namazını kıldırmak için camiye gelen imam M.K., namaz sırasında D.K. tarafından tabancayla vuruldu.

Durumu ağır

Karın bölgesine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan M.K., olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan imamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Cemaat etkisiz hale getirip polise teslim etti

Cemaat tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli D.K., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerince de cami içinde tahkikat yapıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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