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Elazığ'da çocuklar evinden çıkmaz oldu Saniye nine cennetin kapısını araladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Elazığ'da çocuklar evinden çıkmaz oldu Saniye nine cennetin kapısını araladı

ELAZIĞ'da bir mahallede çocuklar, Saniye nineye ait evin bağımlısı oldu. Saniye nine evin bir odasını, birlikte ders çalışmaları için komşu çocuklarına tahsis etti. Çocukları sevindiren Saniye ninenin evinden içleri ısıtan görüntüler geldi.

Elazığ'da çocuklar evinden çıkmaz oldu Saniye nine cennetin kapısını araladı

Keban ilçesinin Kalkar Mahallesi'nde yaşayan Saniye Bayır, bir zamanlar oğlunun kullandığı odayı, birlikte ders çalışabilmeleri için komşularının çocuklarına ayırdı.

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Elazığ'da çocuklar evinden çıkmaz oldu Saniye nine cennetin kapısını araladı

İlkokul arkadaşları Adem Turan (11), Hediye Elif Gedik (10) ve Yusuf Aydın (9) da ders çalışmak için kullandıkları odayı daha faydalı hale getirmek için evden getirdikleri masa, sandalye, halı, minder gibi malzemeler ve bulabildikleri kitaplarla kütüphaneye dönüştürdü.

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Elazığ'da çocuklar evinden çıkmaz oldu Saniye nine cennetin kapısını araladı

"Kardeşler Kütüphanesi" adını verdikleri odanın duvarlarını özlü sözler yazılı kağıtlar ve balonlarla süsleyen çocuklar, kurdukları kütüphaneyi, Saniye nineden izin alarak mahalledeki tüm çocukların hizmetine sundu.

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Elazığ'da çocuklar evinden çıkmaz oldu Saniye nine cennetin kapısını araladı

Yaklaşık 1 yıldır kurdukları kütüphanede birlikte kitap okuyup ders çalışan çocukların bu davranışı, ilçe sakinlerinden takdir gördü.

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