Arda Güler şoku! Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı hastalığı ne?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, "viral gastroenterit" tanısı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkartıldı. TFF'den yapılan açıklamada Güler'in dün gece karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda hastaneye götürüldüğü bildirildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Gürcistan ile yarın İstanbul'da oynayacağı özel maç için çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlılarda Arda Güler'in dün gece karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Tetkikler ve değerlendirme sonucunda "viral gastroenterit (bağırsak enfeksiyonu)" tanısı konulan Arda'nın tedavisine başlandığı belirtildi.

Hastalığı ne? Karın ağrısı, bulantı ve kusma nedeniyle hastaneye kaldırılan genç yıldıza "viral gastroenterit (bağırsak enfeksiyonu)" tanısı konuldu.

3 gün istirahat

Önerilen tedavi çerçevesinde, Arda için üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlandığı kaydedildi.