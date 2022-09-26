ORC'den bomba anket! AK Parti'ye en yakın parti hangisi? İYİ Parti mi CHP mi?
Son seçimleri en doğru tahmin eden şirketlerden ORC Araştırma, 17-21 Eylül 2022 tarihleri arasında 33 İlde toplam 6 bin 190 katılımcı ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. AK Parti açık ara önde giderken, ittifaklarda son durum ne?
2018 seçimlerinin sonuçları en doğru tahmin eden şirketlerden biri olan ORC araştırmanın Eylül ayı anketi çıktı. 17-21 Eylül 2022 tarihleri arasında 33 İlde toplam 6 bin 190 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette AK Parti açık ara birinci parti çıkarken, ittifaklar arasındaki oy yarışı ne kadar? Vatandaş en önemli 3 sorun olarak neyi görüyor? Türkiye'nin dış politikası başarılı bulunuyor mu? İşte ayrıntılar...
En önemli sorun ne?
ORC Eylül anketinde 'Türkiye'nin en önemli sorunları nelerdir" diye soruldu. Katılımcıların yüzde 48.3'ü "Ekonomik Kriz" derken, yüzde 17,7'si "İşsizlik" cevabı verdi. En önemli sorunlar sıralamasında üçüncülüğü ise Yüzde 15.7 ile "sığınmacılar" aldı. Bunları, eğitim, adelet, özgürlük ve terör takip etti.
Yargı tarafsız ve bağımsız mı?
ORC, "Yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu düşünüyor musunuz?" diye de sordu. Katılımcıların yüzde 21.6'sı "Evet, Düşünüyorum" derken. yüzde 63.4'ü "Hayır, Düşünmüyorum" cevabı verdi. Yüzde 15'lik bir kesim ise "Fikrim Yok" dedi.
Bu pazar seçim olsa...
ORC anketinde partilerin oy oranı da sorgulandı. "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 30.6'sı "AK Parti" cevabı verirken, yüzde 24.8'i "CHP" dedi. İYİ Parti diyenler yüzde 19.4'te kalırken, HDP diyenlerin oranı yüzde 7.1, MHP diyenlerin oranı ise yüzde 6 çıktı.