ORC'den bomba anket! AK Parti'ye en yakın parti hangisi? İYİ Parti mi CHP mi?

2018 seçimlerinin sonuçları en doğru tahmin eden şirketlerden biri olan ORC araştırmanın Eylül ayı anketi çıktı. 17-21 Eylül 2022 tarihleri arasında 33 İlde toplam 6 bin 190 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette AK Parti açık ara birinci parti çıkarken, ittifaklar arasındaki oy yarışı ne kadar? Vatandaş en önemli 3 sorun olarak neyi görüyor? Türkiye'nin dış politikası başarılı bulunuyor mu? İşte ayrıntılar...