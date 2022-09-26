Kokulu olmasına aldanmayın! Tuvalet kağıtlarındaki büyük tehlike

Yumuşak dokulu ve güzel okulu olması sebebiyle tuvalet dışında da farklı yerlerde kullanılan tuvalet kağıdı, aslında içerdiği maddeler gözü önüne alındığında oldukça büyük tehlike saçıyor.

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Tuvalet kağıdı aslında güzel kokusuyla oldukça masum bir temizlik aracı olarak kullanılsa da Yapımında kullanılan malzemeleri ve vücuda verdiği zararları öğrendiğinizde eldeki tüm tuvalet kağıtlarını çöpe atacaksınız.

Özellikle güzel kokulu ve yumuşak olması sebebiyle çoğu zaman ağzımızı ve burnumuzu da sildiğimiz tuvalet kağıtları, bu sebeple adeta zehir saçıyor.

Tuvalet kağıdının zehir dolu içeriği kullandıkça oldukça fazla hastalığa neden oluyor. İşte, tuvalet kağıdının yumUşak ve kokulu olması için içine katılan maddenin insan sağlığına olan inanılmaz zararları...

Tuvalet kağıdı alışveriş listelerinin üst sıralarında yer alan tuvalet hijyeninin olmazsa olmaz parçalarından biri olarak ön plana çıkıyor. Uzun yıllardır yaşamımızda olan tuvalet kağıdının içeriğindeki kimyasalların verdiği zararı öğrenince adeta şok olacaksınız.

Tuvalet kağıdı üreticileri 'ticari sır' olarak kullanılan kimyasalları açıklamamayı tercih eder. Fakat tuvalet kağıdının yumUşak olmasını sağlamak için tehlikeli bir kimyasal olan 'formaldehit' kullanılıyor. Formaldehit, özel bölgeleriniz için tahriş edici bir özelliğe sahiptir. Bunun beraberinde gözünüzün, derinizin ve boğazınızın daha hassas hale gelmesine neden olur.

Alerjiye sebep olur

Formaldehit etkili tuvalet kağıtları market raflarında sıra sıra yer alıyor. Hoş kokması ve yumUşak olması için kullanılan diğer içerikler alerjinizi tetikleyebilir veya yeni bir alerji oluşumuna neden olabilir.

Üreme sağlığını riske atar

Tuvalet kağıdının hoş kokması için yapay koku kullanılıyor. Bu yapay koku tuvalet kağıdının kullanıldığı özel bölgenin pH dengesini bozar. Aynı zamanda enfeksiyon kapmanıza neden olur. Tuvalet kağıdı seçiminiz üreme sisteminizin sağlığını dahi etkileyebilir.

Geri dönüştürülmüş tuvalet kağıdının zararları

Son senelerin popüler ürünlerinden geri dönüştürülmüş tuvalet kağıdı daha iyi bir seçim gibi görünüyor olsa da içlerinde endokrin bozucuları olan Bifenol A veya BPA barındırıyorlar. BPA, kimyasal olarak doğurganlık ve rahmin işlevi için mühim olan östrojen hormonuna benzerdir.

BPA görünce uzak durun

Östrojeni taklit ettiği için, BPA üreme sorunlarına yol açabilir. Hatta, tıp uzmanlarının bir aile kurmak isteyen kadınlara önerdiği ilk şey BPA'dan kaçınmalarıdır.

Tuvalet kağıdını özel bölgelerinizi temizlemek için kullansanız da aradığınız temizlik yöntemi bu olmayabilir.

Tahrişe neden olmasının beraberinde tuvalet kağıdı ile silmek, pisliğe ait mikropları el ve tırnaklarınıza bulaşması demek oluyor. Taharet musluğu, temizlik için daha etkili bir yöntemken cildinizin de tahriş olmamasını sağlar.

En zehirli kimyasallar

Birçok kağıt hamuru ve kağıt fabrikası, hamuru beyazlatmak için klor bazlı kimyasal maddeler kullanıyor. Bu kimyasallar, dioksin de dahil olmak üzere birçok toksik yan ürün oluşturmak için ahşap ve diğer liflerdeki organik moleküllerle reaksiyona girer. Klorlu tuvalet kâğıdı, tüm kozmetik mendiller arasında en yüksek miktarda furan içerir! Ağartma yan ürünü olan dioksin, insan yapımı en zehirli kimyasallardan biri olarak bilinir.