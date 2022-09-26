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Müslüman Âlimler Birliği eski Başkanı Prof. Dr Yusuf el-Karadavi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Müslüman Âlimler Birliği eski Başkanı Prof. Dr Yusuf el-Karadavi hayatını kaybetti

Müslüman Âlimler Birliği eski Başkanı Prof. Dr. Yûsuf el Karadâvî 96 yaşında vefat etti. Mısır doğumlu olan Karadâvî, 1960'lardan bu yana Katar'da yaşıyordu. Yûsuf el Karadâvî, kaleme aldığı çok sayıda eserle Türkiye'de de yakından tanınıyordu.

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Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu ve eski başkanı Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında vefat etti.

Birliğin açıklamasında, "Ömrünü, İslam'ın hükümlerini açıklamaya adayan Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, Hakk'ın rahmetine kavuştu" ifadesine yer verildi.

Eylül 1926'da Mısır'da dünyaya gelen Karadavi, Kuran-ı Kerim hafızlığı ve dini eğitiminin ardından Ezher'de üniversite eğitimini tamamladı.

Karadavi, kurulduğu 2004 yılından 2018'e kadar Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin başkanlığını yaptı. Yusuf el-Karadavi, yıllardır Katar’da yaşıyordu.

"Yüce Allah, büyük ülkeyi korusun"

6 yıl önce 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili röportaj veren Karadavi, "Yüce Allah, büyük ülkeyi korusun" diye dua ederek, şunları söylemişti:

"Türkiye, yüzyıllardır İslam'a hizmet etti. İslam'a hizmetlerinden dolayıdır ki darbecilerin emelleri sukutuhayale uğradı. Darbeciler, emellerine kavuşamadılar. Nasıl böyle bir hainlik yapabilirler? Nasıl böyle insanları öldürebilirler? Akıl almıyor, bunu nasıl yapabilirler? Türkiye, büyük bir badire atlattı. Hepinize dua ediyorum. Meydanlarda toplandınız, büyük bir sevap işliyorsunuz. Yarınınız bugünden daha iyi olsun diye dua ediyorum."

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