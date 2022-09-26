Adana'da anne 3 yaşındaki kızı Hiranur'u ormana götürüp öldürdü korkunç olayın sebebi...

ADANA'dan gelen haber herkesi dehşete düşürdü. Eşinden boşanan bir anne 3 yaşındaki küçük kızı Hiranur'u ormana götürüp öldürdü. Eylül Yıldırım isimli anne kızını vurduktan sonra intihar etti. Genç kadının psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

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ADANA’daki korkunç olay Sarıçam ilçesine bağlı Mustafa Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. 23 yaşındaki Eylül Yıldırım eşiyle boşandı. Bu süreçte psikolojik bunalıma düşen Eylül Yıldırım, dün akşam saatlerinde 3 yaşındaki kızını yanına alıp ormana gitti.

Hiranur'u vurup öldürdü

Eylül Yıldırım ormanda henüz 3 yaşında olan küçük kızı Hiranur'un canına kıydı. Kızını tabancayla vurup öldüren Eylül Yıldırım ardından silahı kendi başına çevirip intihar etti.

Anne ve kızının cesedi bulundu

Silah sesleri ormanda yankılanırken, sesi duyanların ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. 23 yaşındaki anne Eylül Yıldırım ile 3 yaşındaki kızı Hiranur'un cesedi otomobilin içinde yan yana bulundu.

Ailesi yıkıldı eski eşi gözaltında

Anne Eylül Yıldırım ile 3 yaşındaki kızının cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi ve arkadaşları, morga gelerek gözyaşı döktü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen anne ve kızın cenazesi, gözyaşları arasında İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi. Eylül Yıldırım’ın eski eşi Mustafa’nın da gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.