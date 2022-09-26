Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıktı dalgıçlar görüntüledi
VAN Gölü'nde yaşanan çekilme sonucu ortaya çıkan 11 basamaklı Urartu limanının bulunduğu bölgede dalış eğitmeni Serkan Ök ve beraberindeki ekip dalış yaptı.
Van'ın Erciş ilçesinde Urartular dönemine ait kalenin alt kısmında ortaya çıkan limanla ilgili araştırmalar sürüyor. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan öncülüğünde bölgede çalışmalar yürüten su altı araştırma ekibinden Serkan Ök, Furkan Aşga ve Selahattin Ulubey, tarihi yapının su altından da görüntülenerek kayıt altına alınması için dalış yaptı.
Dalışta merdivenlerin su altında devamının olmadığını tespit eden Ök ve beraberindekiler, su altında toprak dolu çuvallar görüntüledi.
Dalış eğitmeni Serkan Ök, AA muhabirine, kısa süre önce suların çekilmesiyle ortaya çıkan Urartu limanının su altı görüntülerini çekmek için bölgeye gittiklerini söyledi.
Bölgeye ulaşım zor olduğu için sabah erken saatlerde yola çıktıklarını anlatan Ök, "Limanın bulunduğu yere tekne dışında ulaşım çok zor. Hava şartları el vermediği için bölgeye karadan ulaşım sağladık." dedi.