Babel'den Fatih Terim çıkışı! Mertens transferine 'komik' dedi: Galatasaray'ın vizyonu yok

Galatasaray'dan ayrılarak Eyüpspor'a transfer olan Ryan Babel, eski takımıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Fatih Terim'i eleştirirken 'kimse kulüpten büyük değil' diyen Babel, yeni transfer Mertens'in aldığı maaşı 'komik' olarak değerlendirdi. Babel, Galatasaray'ın bir önceki çalıştırıcısı Torrent'e övgüler yağdırdı.

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer olan Ryan Babel, Vole'ye özel açıklamalarda bulundu. Babel, Torrent ve Galatasaray'ın transferleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken Fatih Terim'in ayrılışı hakkında da konuştu. İşte detaylar...

"Türkiye'de hakemler maç kazandırıp, kaybettirebiliyor"

Türk hakemleri hakkında açıklamalarda bulunan Ryan Babel, ''Bence Türkiye'deki hakemler, maçları oldukça etkiliyorlar. Bazen o kadar etkiliyorlar ki bir takıma maçı kazandırıp kaybettirebiliyorlar bile. Geçmişte öyle maçlarım oldu ki 'Bu maçı kazanmamız imkansız' diye düşündüm hakem nedeniyle. Sanki hakemin gizli bir gündemi, ajandası varmış gibi hissettim. Tabii ki bunlar çok ağır suçlamalar ama ben birçok futbolcu meslektaşımın bu fikri paylaştığını biliyorum. İngiltere ve Türkiye'deki hakemler arasında çok ciddi fark var.'' ifadelerini kullandı.

"Torrent, Türkiye'de çalıştığım en iyi hocaydı"

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Torrent hakkında konuşan Babel, ''Domenec Torrent, Türkiye'de çalıştığım en iyi hocaydı. Bunu yapısallık anlamında söylüyorum. Sahada ne istediğini çok net bir şekilde açıklıyordu. Çok net bir insandı. Saha da ne yapmamız gerektiğini gösterip yapamazsak oynayamazsın diyordu. Torrent, şu anki Galatasaray'da olsaydı belki çok daha iyi iş çıkarabilirdi. Geçen seneki takımla ilgili en büyük problem, yeterince iyi oyuncuların olmamasıydı. Geçen sene belki Guardiola bile olsa berbat bir iş çıkaracaktı. Bugün bambaşka bir Galatasaray kadrosu var ve bu da geçen seneki kadronun ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor.'' dedi.

''Torrent mi iyi değildi, oyuncular mı?''

Torrent'in iyi hoca olduğunu söyleyen Babel, ''Domenec Torrent'i geçen seneki takımla yargılamak, adaletli bir tavır değil. Oyuncuların birçoğu da benimle aynı görüşleri paylaşacaktır. Diğer oyuncular da sorarsanız onlar da çok iyi hoca olduğunu söyleyeceklerdir. Sadece onun istediklerini yapamayan oyuncu grupları vardı. Belki de sormamız gereken soru şu; Acaba oyuncular mı iyi değildi, yoksa hoca mı iyi değildi?'' dedi.

Terim'e dedi: Kimse kulüpten büyük değil

Fatih Terim hakkında konuşan Hollandalı oyuncu, ''Fatih Terim ayrıldığı zaman çok üzgün bir ortam vardı, gidiş şekli sebebiyle herkes çok üzülmüştü. Beklenmeyen bir ayrılıktı. Sezonun ortasında oyuncularından ayrılmak hoş bir durum çıkarmaz. Fatih Terim'in başarılarını tartışacak değiliz. Fatih Terim döneminde 3 yıldır şampiyon olamayan bir Galatasaray vardı ve günün sonunda kimse kulübün kendisinden büyük değil. Geçen sezon Galatasaray için yeterince iyi olmayan ve kabul edilemez bir durum vardı. Kimse bu durumu kurtaramazdı.'' dedi.

"Mertens'in aldığı maaş çok komik"

Galatasaray'ı yeni transferleri hakkında konuşan Babel, ''Bu isimlerin çoğu büyük isimler ve kariyere sahip oyuncular. İyi transferler olduğunu gördüm. Daha önce izlemediğim oyuncular da vardı. Oynadıklarını gördükten sonra memnun kaldığımı söyleyebilirim. Galatasaray'ın iyi kadrosu var. Bu durum benim için komik. Geçen sene takımda bulunan yaşlı oyuncuları gönderme düşüncesi vardı. Babel, Faghouli ve Falcao gibi oyuncuları gönderip genç oyuncu almak istiyorlardı. Mertens geldi ve benimle aynı yaşta. Benden daha fazla para alıyor. Kimse de ses çıkarmıyor. Bu çok komik durum...

"Kulübün net bir vizyonu yok"

Kulübün ne istediğini tam olarak bilmediğini gösteriyor. Net bir vizyon, planı olmadığını gösteriyor. Günden güne değişen günü birlik kararlar aldıklarını gösteriyor. Bu şekilde yönetilen yerler uzun süreli başarı elde etmekte zorlanır. Bu sene başarı elde edilse bile gelecek sezon ne olacak? Galatasaray'ın geçmişte olan 5 yıllık kadrosuna baktığımız zaman bambaşka kadro görürüz. Bir takım böyle inşaa edilemez.'' dedi.