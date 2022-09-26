Limonlu cheesecake yemek için kafeye gitmenize gerek yok! Bu tarifle evde kendiniz yapın

Kafelerde yedikçe fiyatı artan bir dilim limonlu cheesecakein, sizleri sosyal medyaya hikaye atmaya ittiğini biliyoruz. Bu kolay tarif sayesinde evinizde de çabucak yapabilir ve Instagram hikayelerinizi süsleyebilirsiniz. Dikkat edin, paylaşımınızı görenler kapınıza dayanmasın. İşte dillere destan limonlu cheesecake tarifi...

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Limonlu cheesecake tarifi

Sosyal medyada görünce canınızın çektiği, hemen bir kafede oturup sipariş ettiğiniz ve fotoğrafını çektiğiniz bu tatlıyı kendi evinizde çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yapımı sanıldığından çok daha kolay olan ve pastanelerde satılandan farksız olan bu tatlıyı kendiniz istediğiniz zaman yaparak arkadaşlarınızla doya doya yiyebilirsiniz. Mis gibi limon koksuuyla sizlere kendinizi adeta bir limon bahçesinde hissettirecek olan bu cheesecake, yiyenlere de parmaklarını yedirecek. Kafelerde satılanlardan daha güzel olacağına hiç şüpheniz olmasın. İşte sizler için derlediğimiz yapımı kolay, tadı muhteşem limonlu cheesecake tarifi...

Limonlu cheesecake için malzemeler:

Tabanı için:

- 1,5 paket petibör bisküvi

- 50 gr tereyağ

Kreması için:

- 3 adet yumurta

- 600 gr labne peynir

- 1 kutu krema

- 2 yemek kaşığı un

- 1 su bardağı şeker

- 1 paket vanilya

- 1 yemek kaşığı nişasta

Limonlu sosu için:

- 1 su bardağı limon suyu

- Yarım su bardağı su

- Yarın su bardağı şeker

- 1,5 yemek kaşığı nişasta

- 1 paket vanilya

Limonlu cheesecake yapılışı:

- Öncelikle tabanı yapıcaz bisküvileri toz haline gelecek şekilde bilendırdan geçirin.

- Üzerine tereyağ dökün ve karıştırın. Yuvarlak kelepçeli kalıba yağlı kağıt yerleştirin.

- Daha sonra kalıba toz haline getirdiğimiz bisküvileri dökün.

- Bardak yardımıyla bastırarak düzeltin.

- Peynirli kreması için önce geniş kaba labne peyniri, krema,un,şeker,nişasta,vanilyayı ekleyin ve karıştırın.

- Yumurtaları tek tek kırarak karıştırın ve kalıba dökün.

- Kalıbı folya kağıt ile kenarlarını kaplayın tepsiye koyun.

- Tepsiye sıcak su ilave edin (pişmesi daha iyi olsun diye) ve fırına verin

- 175 derece de 45 dk kontrollü bir şekilde pişirin.

- Limonlu sosu için; tencereye limon suyu, şeker dökün.

- Daha sonra topaklanmaması için su ile nişastayı karıştırın.

- Tencereye dökün ve kaynar gelene kadar kıvamını alana kadar karıştırın.

- Kaynar geldikten sonra vanilyayı da ekleyin ve karıştırın. Daha sonra da tencereyi ocaktan alın.

- Fırından çıkardıktan sonra limonlu sosu da üzerine dökün ve 1 gece dolapta bekletin.

- Süslemeyi de kendinize göre yapıp, istediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...