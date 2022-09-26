BIST 3.244
DOLAR 18,44
EURO 17,86
ALTIN 975,76
HABER /  İNTERNETHABER TV  /  ASTROLOJİ

Bu burçlar sizi sevgileri ile aşka boğuyor!

Bu burçlar sizi sevgileri ile aşka boğuyor!

Astrolojiye ile ilgilenenler muhakkak bilir; bazı burçlar karakterleri gereği oldukça soğuk ve samimiyetsiz davranırken, bazıları ise buram buram samimiyet kokar. İşte her alanda samimi duygularını hissedeceğiniz sizi sevgiye boğacak burçlar.

Abone ol

İnsanların davranışlarında, hareketlerinde ve konuşmalarında muhakkak burçların da etkisi bulunuyor. Özellikle astrolojiye inananlar bu durumdan oldukça emin. Burçlar, insanların genellikle karakterleri hakkında önemli ipuçları verebilir. Bu bağlamda bazı burçlar samimiyetleriyle, bazıları ise soğuklukları ile bilinir.

İşte her ortamda samimi duygularıyla kendini belli eden o burçlar...

Yay burcu

En sempatik burçların başında gelir. Herkese karşı sıcakkanlıdır. Neşeli tavırlarından ötürü genelde çevresinde sevilen bir tiptir. Yay burcu olmanın verdiği yaşam sevgisi en büyük motivasyon sebeplerinden biridir. Geleceğe hep iyimser bakıp, olumsuz hadiselerin moralini bozmasına izin vermezler. Her yeni güne aynı umut ve hevesle uyanırlar. Bu pozitif enerjilerini başka insanlara da yansıtırlar. İnce ve zekice esprileriyle en sıkıcı ortamları bile şenlendirirler. İş ortamında, okulda veya özel hayatında aynı eğlenceli tavrını yansıtırlar.

Balık burcu

Zodyak’ın melek burcu olarak gösterilebilir Balık burçları. Oldukça duygusal ve merhametlidirler. Derin vicdanınla yelkenleri çabucak suya indirmeleri ile bilinir. Başı sıkışanın yardım isteyeceği ilk kişilerdendirler. Empati yetenekleri gelişmiş olduğundan karşısındakinin yerine kendini koyar ve onun ruh halini anlayabilirler. Depresif yönleri olsa da bunun zararını kendine yansıtmazlar. Çevresindekilere karşı hep yardımsever bir tavırla yaklaşırlar. İnsanlara çabuk kanmak gibi negatif bir özellikleri vardır ama aptal yerine konmaya da çok bozulurlar. Bu özelliklerinin sebebi herkesi kendileri gibi iyi niyetli sanmalarından kaynaklanır. 

Terazi burcu

Bir diğer güler yüzlü burç ise Venüs gezegeninin etkisindeki Terazi burcudur. Kibarlık ve zariflik bu kişilerin doğanda var. Huzur onlar için oldukça önemli olduğu için “Aman ağzımızın tadı kaçmasın.” diyerek kavga ve gürültüden uzak durmaları hiç şaşırtıcı olmaz. Bulundukları ortamlarda gerginlik çıkmaması için ellerinden geleni yapar, arabuluculukla sorunları tatlıya bağlarlar. Görgülü ve ince düşünceli insanlardandırlar. Bu kadar kibar olmaları bazen eleştirilse de bu kişiler yaşama dair her detayı güzelleştirmeye çalışırlar. İnsanlara karşı sıcakkanlı ve ince tavırlarla yaklaşır, olumlu diyaloglar kurar, görüşmeleri tatlı bir şekilde sonlandırırlar. Medeni üsluplarıyla kendilerini sevdirirler. Uzlaşı için gerekirse kendi fikirlerinden taviz verirler. Karşısındakinden kabaca muamele görseler bile nezaketlerini bozmazlar. Tatlı dilleri yılanı bile deliğinden çıkaracağına inanırlar.

ÖNCEKİ HABERLER
Danla Bilic'ten flaş paylaşım! Kubilay Aka yorumlarına böyle tepki gösterdi: "Bu kadar güzel iyi dileklerde..."
Danla Bilic'ten flaş paylaşım! Kubilay Aka yorumlarına böyle tepki gösterdi: "Bu kadar güzel iyi dileklerde..."
Kokulu olmasına aldanmayın! Tuvalet kağıtlarındaki büyük tehlike
Kokulu olmasına aldanmayın! Tuvalet kağıtlarındaki büyük tehlike
Togg'un fiyatı ne kadar olacak? Togg'un ortağı açıkladı fiyatı ortalama ortaya çıktı
Togg'un fiyatı ne kadar olacak? Togg'un ortağı açıkladı fiyatı ortalama ortaya çıktı
Üstünden dozer geçmiş gibi hissedenler bu karışım sizi dipçik gibi yapacak!
Üstünden dozer geçmiş gibi hissedenler bu karışım sizi dipçik gibi yapacak!
Limonlu cheesecake yemek için kafeye gitmenize gerek yok! Bu tarifle evde kendiniz yapın
Limonlu cheesecake yemek için kafeye gitmenize gerek yok! Bu tarifle evde kendiniz yapın
Babel'den Fatih Terim çıkışı! Mertens transferine 'komik' dedi: Galatasaray'ın vizyonu yok
Babel'den Fatih Terim çıkışı! Mertens transferine 'komik' dedi: Galatasaray'ın vizyonu yok
Adana'da anne 3 yaşındaki kızı Hiranur'u ormana götürüp öldürdü korkunç olayın sebebi...
Adana'da anne 3 yaşındaki kızı Hiranur'u ormana götürüp öldürdü korkunç olayın sebebi...
Müslüman Âlimler Birliği eski Başkanı Prof. Dr Yusuf el-Karadavi hayatını kaybetti
Müslüman Âlimler Birliği eski Başkanı Prof. Dr Yusuf el-Karadavi hayatını kaybetti
Hatayspor'un başına geçen Volkan Demirel'den açıklama
Hatayspor'un başına geçen Volkan Demirel'den açıklama
İtalya basını Zehra Güneş'i manşete taşıdı: O listede yer aldı, tanıdık isimler dikkat çekti!
İtalya basını Zehra Güneş'i manşete taşıdı: O listede yer aldı, tanıdık isimler dikkat çekti!