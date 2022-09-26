Çamaşır makinenizin ilgiye ihtiyacı var! Mutlaka temizlenmesi gereken çamaşır makinesi bölümleri

En çok kullandığınız ve hayatınızı kolaylaştıran çamaşır makinelerinin ömrünü uzatmak ister misiniz? Eşyalarınızı temizlediği için ona teşekkür edin. Çamaşır makinelerinin de temizlenmeye ihtiyacı vardır ve yapılmadığı takdirde gün geçtikçe performansı azalır. Çamaşır makinesinin temizlenmesi gereken bölümleri...

Abone ol

Tertemiz giysiler ve tekstil ürünleri için, yıkama işlemini yapan çamaşır makinesinin de tertemiz olması gerekir. Makinenizin parçalarının temiz olması, makinenizin performansının daha güçlü olmasını ve ömrünün de daha uzun olmasını sağlıyor. Aksi takdirde temizliği yapılmayan çamaşır makineleri daha hızlı arıza verir, sorun çıkartır. İşte, çamaşır makinesinde kullanıcıların temizleyebileceği ve makine bakımı sırasında kesinlikle atlanmaması gereken bölümler...

Deterjan koyma haznesi

Çamaşır makinesinde deterjan ve yumuşatıcı koyduğunuz hazneler, açtığınızda size temiz gözükebilir. Fakat bu yanıltıcı bir durumdur ve gerçek aslında böyle değildir. Deterjan haznesini kendinize doğru çektiğinizde yuvadan çıkarmak için minik bir tuş olduğunu göreceksiniz. Tuşa basıp hazneyi çıkarın. Bol su ve kir sökücü deterjanla iyice temizlenene kadar yıkayın. Hazneyi takmadan önce, deterjan boşluğunun üst kısmına bakın. Bu alanda bulunan kirleri de çamaşır suyu yardımıyla iyice temizleyin.

Filtresi

Çamaşır makinesi ustaları, 40 yıkamada bir çamaşır makinesi filtresinin düzenli olarak temizlenmesi ya da değiştirilmesi gerektiği konusunda kullanıcılara önemli uyarılarda bulunuyor. Filtresi düzenli temizlenmeyen çamaşır makinesi, zaman içerisinde arıza çıkarmaya başlayabilir. Kirli filtreyle yıkanan çamaşırlar temiz olmaz ve her yıkamada makineniz daha çok zarar görebilir.

Kazan lastiği

Çamaşırları koyduğunuz kazanın hemen giriş kısmında kalın ve tüm çerçeveyi saran bir lastik göreceksiniz. Bu lastiğin arasında oluşan boşluğun asıl amacı makine çalışırken sarsıntıyı en aza indirmektir. Bu derece önemli görevi olan lastiğin boşluk kısmı çamaşır tozlarını, kalıntıları toplayabilir. Bazen havasızlıktan küf tutabilir ve makinenize zarar verebilir.

Komple yıkama

Düzenli olarak ve 3 ayda bir çamaşır makinenizi, çamaşır makinesi temizleyicisi ile yıkamanız, borularda veya diğer ulaşamadığınız ve görünmeyen alanlarda oluşan kir ve deterjan kalıntılarını yok eder. Bu uygulama sayesinde çamaşır makinenizin ömrü uzar ve performansı hiç azalmadan yıkama işlemlerine en iyi şekilde devam eder.

Ek olarak...

Çamaşır makinenizin ve çamaşırlarınızın taze, temiz ve mis kokulu kalması için düzenli olarak ayda bir kez yüksek sıcaklıkta bakım yıkaması yapmanız tavsiye edilir. Bunun için makinenin içinde çamaşır koymadan en az ayda bir kere olmak üzere, 90°C ile 95°C arasında bakım yıkaması yapabilirsiniz.