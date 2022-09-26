Bu karışım ile böbreklerinizdeki taştan anında kurtulacaksınız

Oldukça sancılı ve sıkıntılı bir durum olan böbrek taşı rahatsızlığı, birçok kişinin kabusu oluyor. İşte evde yapacağınız bu karışım ile kolay şekilde böbrek taşlarından kurtulabileceksiniz.

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Genellikle böbrek kanalları içerisinde sebebi belli olmayan bir biçimde bazı minerallerin birleşerek oluşturduğu sert yapılara böbrek taşı denir. Erkeklerde kadınlara nazaran 3 kat daha fazla görülen bu rahatsızlık, bir kez ortaya çıkmasının ardından tedavi ile ortadan kaldırılsa da, genellikle kendisini tekrarlar.

Hayat kalitesini önemli düzeyde etkileyen ve ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra ağrılı, sancılı zamanların yaşanmasına sebep olan böbrek taşının tedavi de kendisi kadar sancılı bir süreçtir.

Böbrek taşı belirtileri nelerdir?

Böbreğinizde taş olup olmadığını aslında bazı belirtiler ile fark edebilirsiniz. İşte böbrek taşı hastalığının en yaygın belirtileri:

Şiddetli göğüs, karın ve bel ağrıları

Bulantı ve kusma

İdrarda kan görülmesi

Böbrek taşı nedenleri

Böbrek taşı oluşumunun sebebi tam olarak bilinemese de hastalığın oluşum riskini artıran bazı etkenler bulunmaktadır. Ailesinde böbrek taşı hastalığı öyküsü bulunan bireylerde bu hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksektir. Yanlış beslenme alışkanlıkları da böbrekte taş oluşumu riskini yükseltir.

Bunların haricinde böbrek taşı oluşumu riskini artıran etkenler şunlardır:

Obezite

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları

Daha önce böbrek taşı sorunu geçirmiş olmak

Yetersiz fiziksel aktivite

Doğumsal böbrek anomalileri

Böbreklerde herhangi başka bir hastalığın bulunması

Kronik bağırsak problemleri

Gut hastalığı

Böbrek taşının düşmesi için hastanelere veya birçok yan etkileri bulunan ilaçları kullanmaktansa alternatif tıp olarak belirtilen doğal karışımlar ile böbrek taşı hastalığından kurtulma imkanınız bulunuyor.

Düzenli ve dengeli bir şekilde tüketmeniz halinde kısa sürede etkisini gösterecek ve sizi böbrek taşı illetinden kurtaracak bazı karışımlar bulunuyor. Bu karışımlar ile doğal ve sağlıklı bir şekilde böbrek taşından kurtulabilirsiniz.

İşte sadece 5 malzeme ile böbrekleri temizleyip, taşları yok edecek karışım:

1/4 bardak zeytinyağı

1/2 limon

1/4 bardak bal

1 demet maydanoz

1/4 bardak akçaağaç şurubu

Yukarıda belirtilen tüm malzemeleri doğradıktan sonra blenderdan geçirin ve bir gün boyunca kapağı kapalı olacak şekilde bir kavanozun içerisinde bekletin. Hazırladığınız bu karışımı ertesi gün düzenli olarak her sabah aç karnına 1 yemek kaşığı olacak şekilde tüketin ve arkasından bol miktarda su için.