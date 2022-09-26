Kim Kardashian'ın zor anları! Dar elbisesi başına bela oldu: Bakın merdivenleri nasıl çıktı

Amerika'nın magazin yıldızı olan Kim Kardashian'ın zor anları sosyal medyada olay oldu. Katıldığı bir davette tüm vucüdunu saran gri ve oldukça parlak bir elbise giyen ünlü isim merdivenleri çıkmakta zorlandı. Dar elbisesi yüzünen yürümekte güçlük çeken Kardashian'ın merdivenleri çıktığı görüntüler "Bu kadar dar elbiseye ne gerek vardı" dedirtti.

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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West ile sekiz yıllık evliliğini bitiren Kim Kardashian'ın dar elbisesi başına bela oldu. Katıldığı bir davette merdivenleri çıkmaya çalışan Kardashian'ın kanguru gibi zıplaması dikkatlerden kaçmadı. Bu görüntülerden sonra akıllara 2022 Met Gala'da Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini giymesi ve ulusal hazine ilan edilen elbisenin zarar gördüğü iddialar akıllara geldi.

İkonik elbisesinin dikişlerini patlatmıştı

2022 Met Gala'da Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini giymek için 7 kilo vermişti. Elbise için 7 kilo veren Kim Kardashian ile ilgili o dönem çok çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre Kim Kardashian elbisenin dikişlerine ve üzerindeki kristallere zarar vermişti.

O elbise ulusal hazine ilan edildi

60 yıl önce Marilyn Monroe ABD'nin 35. Başkanı olan John F. Kennedy için bir şarkı seslendirdi. Monroe'nun Başkan Kennedy için şarkı seslendirdiği esnada üzerinde olan elbise ise ulusal hazine ilan edildi. Marilyn Monroe'nun vücuduna göre dikildiği bilinen bu dar elbisenin üzeri ise tek tek elle işlenen 6 binden fazla kristalle süslenmişti. Yıllarca muhafaza edilen elbiseyi, 41 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian o dönem giymek için, tam 7 kilo vermişti.

Elbiseyi replikasıyla değiştirdi

Katıldığı 2022 Met Galası'nda güzel isim Kardashian, Monroe'nun eserini yalnızca birkaç dakikalığına giydi. Met Gala'daki kırmızı halı yürüyüşünü yaptıktan sonra hemen soyunma odasına koşup ve üzerindeki elbiseyi replikasıyla değiştirmişti. 'Marilyn Monroe Collection' adıyla bilinen ve ünlü yıldızın elbiselerini muhafaza eden kurum Instagram hesabından elbisenin zarar gördüğünü öne sürmüştü. Elbisenin birkaç kristalinin 'eksik' olduğu hatta bazı kristallerin de iplikleriyle birlikte sallandığı ve düşmek üzere olduğu iddia edilmesi o dönem gündeme bomba gibi düşmüştü.

Merdivenleri çıkmak için kanguru gibi zıpladı

Ünlü rapçi Kanye West'ten ayrıldıktan sonra çarpıcı açıklamalarda bulunan Kim Kardashian'ın dar elbisesi ile verdiği merdiven imtihanı sosyal medyada viral oldu. Katıldığı bir davette oldukça dar gri ve parlak bir elbise tercih eden ünlü isim yürümekte zorluk çekti. Merdivenlere geldiği sırada adım atamayan Kardashian çözümü kanguru gibi zıplayarak çıkmakta buldu. Sosyal medyada olay olan görüntülerin ardından bazı kullanıcılar paylaşımların altına "Bu kadar dar elbiseye ne gerek vardı" yorumlarında bulundular.

İşte Kim Kardashian'ın o zor anları;