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Akşama evde meyve şöleni var! Enfes çilekli magnolia tarifiyle çocuklarınıza bayram ettirin

Akşama evde meyve şöleni var! Enfes çilekli magnolia tarifiyle çocuklarınıza bayram ettirin

Hazırlanışı çok kolay, yemesi çok zevkli, tadı damaklarda kalan bu magnolia tatlısının tarifini herkes merak ediyor. Çilekleri yiyebileceğiniz en güzel haliyle bu magnolia tarifini tarif defterlerinizde favorileriniz arasına eklemeyi ihmal etmeyin. Özellikle çocukların çok sevdiği çilekli magnolia tarifini sizler için derledik...

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Çilekli magnolia tarifi

Akşama tavşan kanı çayın yanında ağzınızı tatlandıracak güzel ve hızlı yapılabilen bir tarif arıyorsanız çilekli magnolia tatlısı tarifi tam size göre... Çok kolay ve pratik yapılışıyla zor günlerinizi kurtaracak ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak... Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza emin olabilirsiniz. Yaptığınız anda hemen biteceğinden hiç şüpheniz olmasın. Herkes bu tatlıyı sürekli yapmanızı isteyecek. Ağızda dağılan muhallebisiyle, muhteşem dokusu ve çilekleriyle sizi bambaşka diyarlara götürecek bu çilekli magnoliayı yerken kendinizi çilek bahçesinde hissedeceksiniz. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday olan o enfes çilekli magnolia tarifi...

Çilekli magnolia için malzemeler:

Muhallebisi için;

- 1 litre süt
- 3 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 su bardağı şeker
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 paket sıvı krema
- 1 paket vanilya

Arası için;

- 1,5 paket burçak bisküvi
- Çilek

Çilekli magnolia yapılışı:

- Çilekli magnolia yapmak için öncelikle tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı alın.

- Tencereye aldığınız bütün bu malzemeleri bir çırpma teli yardımı ile çırpın.

- Daha sonra tencereyi ocağa alıp karıştırmaya başlayın.

- Karışımın kıvamı koyulaşıp, göz göz oluncaya kadar pişirin.

- Piştikten sonra tencereyi ocaktan alın, içine vanilya ilave edin ve karıştırın. Sonrasında ise uygun bir yerde soğumaya bırakın.

- Muhallebiniz soğurken, ara ara karıştırın ki üzeri kabuk tutmasın.

- Muhallebiyi uygun bir yerde soğumaya bıraktıktan sonra, bisküvileri rondodan geçirin.

- Muhallebiniz soğuduktan sonra, içine bir paket krema ilave edip mikser ile çırpın.

- Daha sonra taze ve iyice yıkanmış çilekleri ince dilimler halinde kesin.

- Kupların en dibine 1 yemek kaşığı kadar bisküvi ekleyin.

- Çilekleri kupun alt kenarlarına dikine olacak şekilde gibi dizin ve üzerine muhallebi ilave edin.

- Daha sonra bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi, en son bisküvi olacak şekilde pay edin.

- Bütün malzemeleri bitirdikten sonra biraz dinlenmeye bırakın ve daha servis edin.

*** Çilek yerine başka meyveler de kullanabilirsiniz. İsteğinize göre birkaç çeşit meyve de kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun...

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