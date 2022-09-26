Bu içecekler ile soğuk havalarda içiniz sıcacık olacak! Hem lezzetli hem pratik

Havaların soğuması ile hastalıklara yakalanma ihtimalimiz daha da arttı. Özellikle bünyesi zayıf olan kişiler, en ufak bir serinlikte kolay şekilde hastalanabiliyor. İşte soğuk havalarda içinizi ısıtacak lezzetli içecekler...

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Soğuk havalarda kalın giyinip, sıcak bir şeyler içmek veya yemek isteriz. Bitki çayları sıcak içebileceğiniz sağlıklı bir alternatif olarak bilinir. Kışın soğuk havaların sizi yenmesine izin vermeyin, kış çaylarından yararlanın. Fakat bu içeceklerin sağlığınıza zarar vermemesi için miktarlarına ve yapılışına mutlaka özen gösterin. Aksi halde bu içecekler size faydadan çok zarar verebilir.

İşte soğuk kış aylarında içinizi ısıtan sağlıklı içecekler…

Baharatlı elma çayı

Kış aylarının en sağlıklı meyvelerinden biri kuşkusuz elmadır. İçerisindeki E ve C gibi antioksidan vitaminler sayesinde hem cildinizi hem bağışıklığınızı koruma sağlar. Elma içeriğindeki lif yapısı sayesinde aynı zamanda hazımsızlık problemlerinin de önüne geçer. Bunun yanı sıra lifli yapısı ve içerdiği flavanoidlerle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve rahatsızlıklara karşı kalkan oluşturur. Havaların soğuk seyrettiği kış günlerde elma çayı sizi soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan koruma sağlar. Bunun yanı sıra boğazı yumuşatarak da öksürüğü engelleyebilir. Çayınıza ilave edeceğiniz karanfil, içeriğinde bulunan eugenol sayesinde kanın pıhtılaşmasını engelleyerek kalp sağlığını koruma sağlar. Karabiber ise dolaşımını hızlandırarak mikropları vücudunuzdan uzaklaştırır.

Zencefili çayı

Kış çaylarının belki de en sağlıklılarından biri de zencefille yapılan özel bitki çaylarıdır. Tadı birçok kişiye çok lezzetli gelmese de zencefilin faydası oldukça fazla. Kalp sağlığına koruma sağlar, bağışıklığı güçlendirir. Köklerinde bulunan proteaz sayesinde sindiri sistemini rahatlatır. Bunun yanı sıra mide bulantısını baskılar ve gaz problemini ortadan kaldırmaya da destek olur. Portakal ya da limonla tatlandırarak hem lezzetli hem de sağlıklı bir zencefil çayı demleyebilirsiniz. Portakallı zencefil çayını şekersiz olduğu müddetçe istediğiniz miktarda içebilirsiniz.

Gül yapraklarıyla rezeneyi harmanlayın

Farklı lezzetleri seviyorsanız, evinizde de basit şekilde bulabileceğiniz bitki ve meyveleri karıştırarak kendinize özel bir çay yapabilirsiniz. Gül yaprakları, rezene ve limon kabuğu ile hem sağlıklı hem de lezzetli bir çay hazırlamanız mümkün. Kurutulmuş gül yaprakları, C, E ve A vitamini açısından zengin olan demir, kalsiyum, magnezyum ve selenyum minerallerini içinde barındırır. Bunun yanı sıra tatlı aroması ile de çayınıza bir hayli lezzet katar. Rezene yaprakları, soğuk kış günlerinde azalan bağırsak aktivitenizi hızlandırır ve sakinleştirici etkisi ile stresinizi en aza indirir.

Sıcak çikolata

Bir kış içeceği sıcak çikolata söz konusu olduğunda en çok dikkat edilmesi gereken ayrıntılardan biri hiç şüphesiz kalori değeri. Tabii ki yapılışı esnasında kullanılan malzemeler, kalori değerini bir hayli yükseltebilir. Fakat hem lezzetli hem de sağlıklı bir şekilde sıcak çikolata hazırlamak da mümkün. İçeceğinizi hazırlarken, tam yağlı sütler yerine, yağ oranı düşük, protein kalitesi yüksek soya sütü, badem sütü ya da az yağlı inek sütünü tercih etmenizi öneririz. Böylece günlük kalori miktarınızı dengelersiniz. Laktoza karşı bir duyarlılığınız olması durumunda ise badem veya soya sütü tercih edebilirsiniz. Sütün içerisine ekleyeceğiniz çikolatada da tercihiniz muhakkak bitter olmalı. Siyah çikolata yüksek miktarda kanama önleyici etkisi sayesinde kan basıncını dengede tutar.

Soğuk günlerde zevkle tüketilebilecek bu içeceğe son olarak da keçiboynuzu tozu ekleyebilirsiniz. Keçiboynuzu, yapısındaki galik asit sayesinde vücudunuzda antialerjik ve antibakteriyel etki sağlar. Bu etki de bağışıklık sistemini güçlendirir. Bitter çikolatalı keçiboynuzlu sıcak çikolata 212 kalori içerir. Bu kalorinin 8 gramı proteinden karşılanır. Fakat günde 1 bardaktan fazla içmek kalori alımının artmasına sebep olur.