Karşınızdakinin kişiliğini öğrenmek istiyorsanız parmak şekillerine bakın!

Hemen hemen herkes karşısındaki kişinin kişilik özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olmak ister. Bu durum oldukça zor olsa da, parmak şekilleri insanların kişiliği hakkında bazı durumlarda bilgi verebiliyor.

Abone ol

Bir kişinin kişilik özelliklerini ve karakterini öğrenebilmek için türlü yöntemler bulunuyor. Ancak bunlardan en tuhafı parmak uzunlukları ve şekillere. İşte el parmaklarının şekillerine göre kişilik özellikleri.

A- İşaret parmağınız, yüzük parmağınızdan daha kısaysa;

Bu tür kişiler genellikle çekici, etkileyici ve konuşkan bir yapıya sahiptirler. Kararlı, cesaretli ve beklenmedik problemlerle başa çıkma mevzusunda diğer kişilere göre daha iyisiniz. İnsanlara karşı çok cana yakınsınız ve etrafınızdakiler bu içtenliğinizi hissedebiliyorlar. Kişiliğiniz gereği mühendislik ve bilim insanı olmaya daha çok yatkınsınız. Aynı zamanda bulmaca çözme mevzusunda sizden iyisi yok!

B- İşaret parmağınız, yüzük parmağınızdan daha uzunsa;

İşaret parmağı, yüzük parmağından büyük kişiler çoğunlukla kendilerine güvenen kişilerdir. Arkadaş ortamlarında eğlenmeyi bilen ve lüzumsuz konular için zamanlarını boşa harmacaktan kaçınan bir yapıya sahipsiniz. Yeni bir iş girişimi mevzusunda ya da kişisel ilişkilerinizde, çoğunlukla ilk adımı atmamayı tercih edersiniz. İncelikli düşünen bir yapıya sahip olup, pek çok mevzuda oldukça dikkatlisiniz demektir.

C- İşaret parmağınız ve yüzük parmağınız aynı boydaysa;

Eğer işaret ve yüzük parmağınızın boyları birbirine eşit ise; daha çok sakin, iyi huylu ve fikir ayrılıklarından hoşlanmayan bir yapıya sahipsiniz demektir. Organize olma ve herkesle iyi anlaşma mevzusunda da oldukça iyisiniz. Ailenize ve arkadaşlarınıza çok sadıksınız ve kendinizi onlara her türlü adarsınız. Kolay sinirlenen bir yapıya sahipsiniz. Küçük bir anlaşmazlık, aniden büyük bir kavgaya dönüşebilir. Size karşı çıkılmasından daha çok sizin tarafınızda olunmasından haz duyarsınız.