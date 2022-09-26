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Farklı tatlar arayanlar buraya: İşte ballı susamlı tavuk tarifi

Farklı tatlar arayanlar buraya: İşte ballı susamlı tavuk tarifi

Sürekli aynı yemekleri yapan kişiler internet üzerinden sıklıkla farklı lezzetler arayışına giriyor. İşte damarlarınızın çok aşina olmadığı bir tarif: Ballı susamlı tavuk

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Başta çalışan kişiler olmak üzere birçok kişi işten eve geldiğinde pratik şekilde hazırlayacağı yemek tariflerini internet üzerinden araştırıyor. İşte hem farklı lezzetiyle hem de çabuk hazırlanışı ile ballı susamlı tavuk malzemeleri ve tarifi.

Ballı Susamlı Tavuk İçin Malzemeler :

  • 500 gr tavuk göğüs eti

  • 2 adet yumurta

  • 3 yemek kaşığı mısır nişastası

  • Kızartmak için sıvı yağ

Sosu için:

  • 3 yemek kaşığı susam

  • 2 yemek kaşığı ketçap

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 2 diş sarımsak

  • Tuz

  • Karabiber

Ballı Susamlı Tavuk Yapılışı :

Ballı susamlı tavuk tarifi için ilk olarak 3 yemek kaşığı susamı bir tava içine koyup, hafifçe kahverengi olana dek yakmadan kavurun. Sonrasında kavrulan susamı Ocaktan alıp, başka bir kaba aktarıp, soğumaya bırakın. Ardından yarım kilo tavuk göğüs etini çok büyük ve çok küçük olmayacak şekilde küpler halinde doğrayın.

Diğer yanda orta büyüklükte derin bir kap içine 2 adet yumurtayı kırın. Üzerine 3 yemek kaşığı mısır nişastası ekleyip, pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çırpın. Doğradığınız tavuk etlerini yumurtalı karışımın içine koyup, güzelce karıştırın.

Sos için

Bir kase içine 2 yemek kaşığı soya sosu, 2 yemek kaşığı ketçap, 2 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 2 diş rendelenmiş sarımsak, damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilave edin. Soya sosu tuzlu olduğu için tuz miktarını dikkatli bir şekilde ayarlamanız gerekir. Sonrasında sosun içine kavrulmuş susamı koyun. Tüm sos malzemelerini güzelce karıştırıp, kenara alın.

Sonrasında yumurtalı nişastalı karışımın içinde olan tavuk etlerini tek tek alıp, kızgın yağ içine ekleyin. Tavuk etlerini kızgın yağ içinde arkalı önlü olacak şekilde kızartın. Son olarak orta boy geniş bir tencere içine ballı susamlı sosu döküp, biraz ısıtın. Sosun üzerine kızarttığınız tavuk etlerini ilave edin. Tavuk etlerinin sosa güzelce karışmasını sağlayın. Sonrasında tencerenin kapağını kapatın. Ballı susamlı tavuk etlerinin içleri tamamen pişinceye kadar kısık ateş üzerinde 20 dakika pişirin.

Ballı susamlı tavuk piştikten sonra servis tabağına alıp, üzerine tercihe göre ince ince doğranmış taze soğan yaprağı serpiştirip, servis edebilirsiniz.

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