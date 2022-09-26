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CHP'den Tanju Özcan'a 1 yıl geçici ihraç kararı verildi

CHP'den Tanju Özcan'a 1 yıl geçici ihraç kararı verildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, oy birliği ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 1 yıl geçici olarak CHP üyeliğinden çıkarılmasına karar verdi.

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Birçok skandala imza atan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda meclis toplantısı sırasında çirkin davranışlar sergiledi.

Söz hakkı için el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söylemleri ve devamında kendisine yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi, partisinde tepkiye neden oldu.

Daha önce de disiplin kuruluna sevk edilen Özcan, MYK tarafından 14 Haziran tarihinde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP Disiplin Kurulu Tanju Özcan için toplandı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç istemiyle sevk edilen Tanju Özcan için bugün toplandı.

1 yıl geçici ihraç kararı verildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 1 yıl geçici ihraç kararı verildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu bu kararı oy birliğiyle aldı.

"Yargı yoluna başvuracağım"

Tanju Özcan ihraç kararının ardından açıklamalarda bulundu. Özcan, "Ben CHP'nin öz evladıyım. Kimse beni CHP'den koparamaz. Yargı yoluna başvuracağım. Her işte bir hayır vardır." dedi.

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