Süleyman Soylu görevden alınacakmış! Bakın yerine kim gelecekmiş!

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun 2023 seçimlerinin ardından siyaseti bırakacağını tüm Türkiye'ye duyuran İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu kez de ortaya atılan yeni iddiayı yorumladı. Süleyman Soylu görevden alınırsa yerine bakın hangi isim gelecek?

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CHP’li Özgür Özel ile Ali Mahir Başarır’ın “Yargılanacak” veya “Kaçacak” sözleri hafızalardaki tazeliğini korurken yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınacak beklentisi içinde olan bir grubun varlığına dikkat çeken Hadi Özışık, her sene aynı iddianın tekrar tekrar gündeme getirildiğine vurgu yaptı.

Programında muhalif kanallarda iddiayı gündeme getiren isimleri de ekrana taşıyan Özışık, sözde AK Parti'ye yakın kaynaklardan kulis bilgisi aldığını ifade eden bu isimlerin daha 17 aydır Bakan Soylu ile görüşmediğinden bile haberdar olmayışını gülümseyerek anlattı.

'Benzer isimler Hadi Özışık'ın Soylu'nun siyaseti bırakacağı bilgisini kendisinden aldığını düşündüren açıklamalarda bulunmuştu'



Süleyman Soylu'nun görevden alınacağına dair söylentileri İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında yorumladı.

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