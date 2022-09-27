CHP uçuyor! Millet İttifakı yüzde 70'e ulaştı Nevşin Mengü'den bomba soru

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, gazeteci Nevşin Mengü'nün "Kendi partisini ikna edemeyen halkı nasıl ikna edecek'' yorumunu değerlendirdi.

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Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi devam ederken, Nevşin Mengü'nün Kendi partisini ikna edemeyen halkı nasıl ikna edecek'' yorumu viral oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, Millet İttifakı'nın seçimlerde en az yüzde 70 oy alacağını iddia etti. Halk TV'de İpek Özbey'in Sansürsüz programına katılan Altay'ın Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği toplantıyı da "Papa Seçimine benzetmesi dikkat çekti.

Engin Altay, Halk TV'de İpek Özbey'in Sansürsüz programına katılan Altay'ın Altılı Masa 'Papa seçer gibi' cumhurbaşkanı adayı seçecek' benzetmesi gündem olurken akıllara Cüneyt Özdemir'in sözleri geldi.

Altılı Masa 'Papa seçer gibi' cumhurbaşkanı adayı seçecek sizde gidip eşşek gibi oy vereceksiniz ve Altay'ın hesabına göre Millet İttifakı seçimlerde en az yüzde 70 oy alacakmış.

Millet İttifakı yüzde 70 oy alacakmış

Altay yemin ediyor birde CHP ve 6'lı masa yüzde 70 hatta daha fazla oy alacak diye... Bir odaya kapanır ve tek adayla çıkarlar ya... "Altı genel başkan, hani papa seçimi gibi bir odaya girerler ve bir adayla çıkarlar ya.." diyen Engin Altay, "O gün vallahi yüzde 70'i de mütevazi söyledim." dedi.

HDP altılı masanın ortağı itirafı mı?

Engin Altay, Cumhur İttifakı'nın da maksimum yüzde 30 oy alacağını iddia etti. HDP altılı masanın ortağı itirafı mı? Engin Altay'ın hesaplaması doğru ise HDP'nin anketlerde ortalama yüzde 10 çıkan oyu ne olacak? Siyaset kulislerinde "Engin Altay yüzde 70'e-yüzde 30 derken HDP'nin de Altılı Masa'nın ortağı olduğunu itiraf ettiğinin farkında mı" sorusu sorulmaya başlandı.

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