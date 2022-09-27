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İstanbul'da hastane önünde silahlı çatışma! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

İstanbul'da hastane önünde silahlı çatışma! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

İSTANBUL Bakırköy'de Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi önünde bekleyen gruba, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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İstanbul'da silahlı çatışma. Avcılar'da meydana gelen kavgada yaralanan bir kişi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi. İddiaya göre, husumetli diğer taraf, yaralıya ve yakınlarına hastane önünde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastane bahçesinde ve çevresinde bulunan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı.

Olay esnasında hastanede bulunan bir özel harekat polisinin karşılık verdiği ve saldırganların olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Olayın ardından özel harekât polisi ve çevik kuvvet polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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