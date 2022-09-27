Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altın toparlanıyor! 27 Eylül 2022 piyasalarda son durum

FED'in faiz artışı yapması, ardından da merkez Bankası'nın faiz indirimen itmesiyle yükselişe geçen dolar 27 Eylül 2022 Salı gününe tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak başladı. Dolar 18.50 TL'yi ördü. Gram altın ise ons altındaki toparlanmayla birlikte yükselişe geçti. İngiliz Sterlini ise tarihinin en düşük seviyesinde.

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Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası Dolar/TL, sabah açılışlarında rekor kırmaya devam ediyor. Dolar bu sabah 18,50 lira seviyesini test ederek zirve seviyesini yeniledi. Dolar/TL daha sonra 18,47 liraya geriledi. Euro ise 17.86 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Tarihinin en büyük krizini yaşayan İngiltere’de hükümetinin 45 milyar sterlin hacmindeki vergi indirim paketini duyurmasının ardından İngiliz sterlini çöktü. Sterlin, dolar karşısında 1.0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Altın fiyatları yükselişe geçti

Gram altın ise ons altındaki yukarı yönlü hareketin ardından topanlandı ve güne 970 lira seviyelerinden başladı. Gram altın dün günü 963 liradan kapatmıştı.

- Çeyrek altın 1584 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek dün kapanışta 1574 liraydı.

- Yarım altın 3169 liradan işlem görürken, dünkü kapanışını 3149 liradan yaptı.

- Güne 6320 liradan başlayan cumhuriyet altını dün günü 6279 liradan kapattı.

- Ons altın ise 1634 dolar. Ons önceki kapanışını 1622 dolardan yapmıştı.