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Kastamonu'da korkunç olay! Bir evde başladı 6'sını birden kül etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kastamonu'da korkunç olay! Bir evde başladı 6'sını birden kül etti

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve diğer evlere de sıçradı. Yangında 6 ev zarar gördü.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yamaç köyünde Ömer Ata'ya ait evde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Sami Zeyrek, Muharrem Sevinç, Osman Karakaş, Ahmet Acar ve Bülent Taşdemir'in evine sıçradı.

Köydekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle alevlere müdahale edildi.

Beş evin tamamen yandığı, bir evin de zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

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