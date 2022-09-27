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Temel Karamollaoğlu: Beni 6'lı masaya bir bakıma Erdoğan itti

Temel Karamollaoğlu: Beni 6'lı masaya bir bakıma Erdoğan itti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6’lı masaya kendisini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "ittiğini" iddia etti.

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuştu. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçmişte yaptığı iki görüşmeye dikkati çekti ve o görüşmelerden sonra “Anlaşamamakta anlaştık” dediğini hatırlattı.

"Bir de içerde kurmuş olsaydı bu diyaloğu"

Karamollaoğlu şunları söyledi:

"İlk başlangıçta böyle bir birliktelik (6’lı masa) içinde olmayı düşünmedim. Sonunda Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde oldu.

(Erdoğan sizi bu masaya itti mi?) Bir bakıma öyle oldu.

Siyasi manevraları en iyi Sayın Erdoğan beceriyor. Türkiye’nin meseleleri müzakereye ihtiyacı var. Tayyip Bey bunu sağlamış olsaydı...

Dünyadaki liderlere bakınca en kıdemli iki, üç lider var. Onlardan biri de Sayın Cumhurbaşkanı. Diyalog kurmakta rahat. Bir de içerde kurmuş olsaydı bu diyaloğu... Ancak artık kendi arkadaşlarıyla bile konuları enine boyuna tartışmıyor."

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