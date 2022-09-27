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TOKİ ucuz konuttan sonra orta gelirliye yeni konut müjdesi! Bakan Murat Kurum duyurdu

TOKİ ucuz konuttan sonra orta gelirliye yeni konut müjdesi! Bakan Murat Kurum duyurdu

TOKİ'nin 250 bin ucuz konut kampanyasının ardından bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Konut, GYODER, İNDER ve TMB ile görüşüyoruz" dedi.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Konut, GYODER, İNDER ve TMB ile görüşüyoruz" dedi. 

Orta gelir grubu için sosyal konut projesi geliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İNDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.

Peşinat ve indirimle ilgili çalışıyoruz

Şu anda vade, peşinat ve indirim konusunda oranların netleşmediğini belirten Bakan Kurum, "Bu konuda çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı konusunda işin finansmanı ve kredi faizi üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz" diye konuştu.

Kamu bankaları başrolde olacak

2020 yılındaki kampanyada kamu bankaları düşük faizli kredi ile destek vermişti. Yine benzer bir düşük faizli konut kampanyasının gelmesi bekleniyor.

Konut fiyatları geri geliyor

Konut piyasasında fiyatların geri geldiğini ifade eden Bakan Kurum, "Konut almak için iyi bir zaman. Açıkçası piyasayı yönlendiriyoruz. Konut fiyatlarının yükselmesi durdu. İnşaatı devam edenler mecburen konutlarını satmak zorundalar" dedi.

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile piyasanın regüle edildiğinin altını çizen Bakan Kurum, projeye yaklaşık 5 milyon başvuru yapıldığını belirtti.

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