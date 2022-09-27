Dikkat çeken tasarruf önerileri! Bakan Fatih Dönmez: Banyoya kum saati koyun ve...

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşlara bazı tasarruf tedbirleri önerdi. 'Aklınla Verimli Yaşa' adlı kitapçıkta yer verilen önlemlerden birisi de 'Banyoya kum saati koyun ve 4 dakikadan fazla duş yapmayın' oldu... İşte bakanlığın tasarruf için diğer önerileri...

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Aklınla Verimli Yaşa” adlı tasarruf tedbirleri kitapçığı yayımladı. Bakan Dönmez daha önce "Kışın kombi derecesini indirin, yazın klima derecesini yükseltin" demişti.

Sözcü'nün haberine göre kitapçıkta şu tavsiyelerde bulunuldu:

-Kısa mesafelerde yürüyün ya da bisiklete binin.

-Saçınızı kurutma makinesi ile değil, havlu ile kurutun.

-Banyoya kum saati koyun, 4 dakikadan fazla duş yapmayın.

-Kışın fırını kullandıktan sonra kapağını açıp, ortamı ısıtın.

-Düşük katlar için asansöre binmeyin, merdivenden çıkın...

Önlemler ne kadar tasarruf sağlar?

Bu önlemler sayesinde elektrikte yüzde 35, petrolde yüzde 25 ve doğalgazda yüzde 50 tasarruf sağlanacağı da savunuldu. Tasarruf önlemleri arasında, “Yüksek motor hacmine sahip araç kullanmayın” önerisi de yapıldı.

Kitapçıkta vatandaşlara tasarruf için tavsiye edilen önlemler arasında şunlar da var...

-Evinizin duvarlarını açık renge boyatın. Binaların güney cephesine yaprak döken ağaçlar dikin. Kışın perdeleri açın, içeriye güneş ışığı girsin.

-Radyatör arkasına yalıtım levhası yerleştirin ve önüne mobilya koymayın, ana girişlerde çift kapı ya da döner kapı kullanın.

-Gereksiz yere ani fren yapmayın, gaza basmayın.

-Araç bekleme halindeyken kontağı kapatın. Araçta hava akımını engellemek için camları açmayın. Bagajda bulunan gereksiz eşyaları çıkarın

-Çamaşır ve bulaşık makinesinde ön yıkama yapmayın. Çamaşırları asarak kurutun, kurutma makinesi kullanmayın. Bulaşıklardaki kaba atıkları yemekte kullanılan peçeteyle temizleyin...

Kaynak: Sözcü