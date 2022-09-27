Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor bu hastalığı olan sokağa çıkmasın camları kapatın İstanbul, İzmir, Edirne...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.