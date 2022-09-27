Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor bu hastalığı olan sokağa çıkmasın camları kapatın İstanbul, İzmir, Edirne...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Kuvvetli sağanak ve fırtınaya dikkat! Özellikle İstanbul'da lodos etkili olacak. Bazı şehirlerde bugün sağanak yağış görülecek. İşte bölge bölge son durum...
Çok kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor. Camları kapatın sokağa çıkmayın! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu haritasında aşırı sıcaklar ve yağışlar dikkat çekiyor. Buna göre hafta sonu havası resmen kavuracak. Bugün birçok şehirde sağanak var. Lodos da çok kuvvetli olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Cuma gününden sonra aşırı sıcaklar etkili olacak. Termometreler Kocaeli'de 32, İzmir'de 33, İstanbul'da 27, Batman'da 37, Diyarbakır'da 36, Antalya'da 35 dereceyi gösterecek.
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
-Salı ve Çarşamba günleri batı bölgelerde, İstanbul dahil, lodos migren ağrısına sebep olacak.