Demet Akalın'dan Müge Anlı'ya olay sözler! Sosyal medya hesabından ateş püskürdü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, fuhşa zorlanan genç kadın çocuğunu bulmak için başvurdu ve evladını buldu. 1,5 yaşındaki çocuğun evden alındığı anları canlı yayından izleyen şarkıcı Demet Akalın ise Müge Anlı'ya adeta ateş püskürdü. işte detaylar...

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Şarkıcı Demet Akalın, yaptığı açıklamalarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Her söylediği ve attığı her adım magazin kulislerinde günlerce konuşulan Akalın, bu sefer de sosyal medya hesabından Müge Anlı'ya adeta ateş püskürdü. bakın o paylaşımında neler söyledi...

ATV ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişinin her gün hiç bırakmadan izlediği, Müge Anlı'nın sunumunu gerçekleştirdiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yaşanan olaylarla bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Yayınlanan son olay, Demet Akalın'ın radarına takıldı.

Fuhuşa zorlandı

Eşiyle ayrılmasının ardından arkadaşının yanına sığınan genç bir kadın, 2 çocuğuyla tehdit edilerek fuhuşa zorlandı. Para karşılığında çocuklarını görebilen genç kadın, 6 aydır çocuklarını göremediğini söyleyerek ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

6 ay sonra bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 1,5 yaşındaki Naime Ceyda, 6 ay kadar bir sürenin ardından bulundu. Müge Anlı, aldığı bu ihbar sonrasında minik kızı bulunduğu yerden aldırmak için hemen harekete geçti. Canlı yayında minik Naime'yi almaya giden ekibin görüntüsü anbean yayınlandı.

''Vallahi delireceğim ya!''

Konserlerinden geriye kalan vakitlerini evinde geçirmeyi tercih eden ünlü şarkıcı Demet Akalın ise o anları evinde televizyondan izledi. Kızlarını bulmak isteyen anne ve babanın, olay yerinde olmak yerine stüdyoda olan biteni izlemesine sinirlenen Akalın, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Müge Anlı ve dikkat çeken bir ekibine tepki gösterdi. 1,5 yaşındaki çocuğu evden alındığı anları yayınlayan şarkıcı, ''Bunu yayın yapıyorsunuz abi böyle bir şey olabilir mi ya! O çocuk öyle mi alınır ya! Delireceğim yemin ederim gitsin anası alsın o zaman ya! Bırakırken aklı neredeydi? Vallahi delireceğim ya ağlata ağlata çocuğu erkek adamın eline verdiler" ifadelerini kullanarak sitem etti.