ABD Başkanı Biden'dan petrol şirketlerine 'fiyatları düşürün' çağrısı

ABD'de petrol fiyatlarının yazın görülen zirvelerden gerilemesiyle ABD Başkanı Joe Biden petrol şirketlerine fiyatları düşürme çağrısını yineledi.

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ABD Başkanı Biden bir toplantıda yaptığı konuşmada geçen ay dünyada petrol fiyatlarının gerilediğini ancak bu düşüşün fiyatlara yansımadığını söyledi.

Biden "Bu arada petrol ve gaz şirketleri milyarlarca dolarlık rekor kârlar açıklamaya devam ediyor." diye konuştu.

ABD'de vadeli ham petrol kontratları geçen ay yüzde 9,2 gerilemişti. Biden ülke çapında fiyatlarda dengesizlik olduğunu, düşük ham petrol işleme kapasitesi nedeniyle fiyatların Batı eyaletlerinde daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Biden "Akaryakıt istasyonu işleten ve pompa fiyatlarını belirleyenlere mesajım net; Ürün için ödediğiniz maliyeti yansıtmak için pompada fiyatı düşürün" ifadesini kullandı.

ABD'de yıl başında benzinin ortalama fiyatı galon başına 5 doları aşınca Biden benzer çağrıda bulunmuştu.

Çin'de artan vakalar ve küresel büyümenin yavaşlayacağı beklentisiyle uluslararası piyasalarda fiyatların düşmesiyle ABD'de de fiyatlar o dönemden bu yana ortalama 1 dolardan fazla düştü.