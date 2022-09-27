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Son yılların en büyüğü! Mersin'de ele geçirildi tam 86 bin 245 adet

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Son yılların en büyüğü! Mersin'de ele geçirildi tam 86 bin 245 adet

MERSİN'de gümrük muhafaza ekipleri, son yılların en büyük kaçak alkol operasyonuna imza attı. 86 bin 245 şişe kaçak alkolün ele geçirildiği aktarıldı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de gerçekleştirilen kaçak içki operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini belirten Muş, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu. Başarılı operasyondan ötürü gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Muş paylaşımında, ele geçirilen kaçak alkolün görüntülerine yer verdi:

5 tırda yakalandı 

5 tırda yapılan incelemede 78 bin 795 şişe kaçak içkinin geçersiz bandrollü, bin 570 şişenin bandrolsüz, aynı firmaya ait 2 farklı gümrük beyannamesinde 5 bin 880 şişenin bandrolsüz olduğu görüldü.

Bazıları sahte, piyasa değeri...

Yapılan kontrollerde bazı içkilerin bandrollerinin sahte, bazılarının ise tarihlerinin 2015 yılına ait olduğu görüldü. Kaçak içkilerin piyasa değerinin 20 milyon lira olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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