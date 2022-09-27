Haluk Levet davet için yanlış şehre gitti! Başından geçen komik olayı böyle anlattı: "Valimiz de inanamadı"

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla, kurucusu olduğu AHBAB ile yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ve yardımlarıyla adından sık sık göz ettiren ünlü şarkıcı Haluk Levent yanlış şehre gitti. Adana Valisi tarafından Adana Lezzet Günleri'ne davet edilen ünlü şarkıcı başından geçen ilginç ve komik anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Abone ol

Ünlü şarkıcı Haluk Levet, Adana Valisi Süleyman Elban tarafından Adana Lezzet Günleri kapsamında düzenlenecek olan kahvaltıya davet edildi. Davete olumlu cevap veren Levent, etkinlik için Adana'ya giderken Vali Elban'dan aldığı cevap ile adeta yıkıldı. Türk rock müziğinin önde gelen ismi başından geçen ilginç ve komik olayı twitter hesabından paylaştı, sosyal medya yıkıldı.

Davet için Adana'ya gitti

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından biri olan Haluk Levent, Adana Lezzet günleri için düzenlenen etkinlikler kapsamında Adana Valisi Süleyman Elban tarafından kahvaltıya davet edildi. Bu daveti geri çevirmeyen ünlü şarkıcı kahvaltıya katılmak için Adana'ya gitti. Kahvaltının yerini öğrenmek için Vali Elban'ı arayan Levent, asıl gerçeği öğrenmesiyle adeta yıkıldı.

Haluk Levent başından geçenleri böyle anlattı;

İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı.

-Adana Lezzet günleri kapsamında 27 Eylül’de bir kahvaltı veriyoruz.

Gelir misiniz?

-Tabii ki sayın valim

Az önce:

-Sayın valim sabah kahvaltı nerede?

-Feriye Restaruant’ta Ortaköy’de.

-Ortaköy!! Ama ben Adana’ya geldim.

-Yapmayın ya

"Adana İstanbul’a toplanmış ben ise Adana’ya gelmişim"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı aradım. O da Valimiz Süleyman Elban yanımda Halukçum dur telefona vereyim dedi.

Valimiz de inanamadı. Ben Adana’ya çağrıldığımı zannederken

tüm Adana İstanbul’a toplanmış ben ise Adana’ya gelmişim .

Haluk Levent'in Albümleri

Solo albümler



Yollarda / Bu Ateş Sönmez (Prestij Müzik) (1993)

Bir Gece Vakti (Prestij Müzik) (1995)

Arkadaş (Prestij Müzik) (1996)

Mektup (Prestij Müzik) (1997)

Yine Ayrılık (Prestij Müzik) (1998)

Kral Çıplak (Prestij Müzik) (2001)

Bir Erkeğin Günlüğü (Popüler Müzik) (2002)

Özel Canlı İstanbul Konseri (Popüler Müzik) (2003)

Türkiye Turnesi 2003 (Popüler Müzik) (2003)

Aç Pencereni Beliss-Seyhan Müzik) (2004)

Annemin Türküleri (DMC) (2005)

Akşam Üstü Modd Müzik-Ozan Video) (2006)

Karagöz ve Hacivat Modd Müzik) (2010)

Trilogyy (Süper Müzik Yapım) (2010)

Dostane (DNK Müzik) (2014)

Best of Konserler (Süper Müzik Yapım) (2015)

Tam Bana Göre (Pasaj Müzik & Garaj Müzik) (2019)

Konuk Sanatçı Olarak Katıldığı Albümler

Esra Kahraman - Parantez (2005) - Nereye Saklarsın

Mehmet Tokat - İnadına Seveceğim (2006) - Tükendi Sevdam

Kolektif albümler

Yaz Şarkıları (2006) - Çemberimde Gül Oya

Pop 2006 (2006) - İzmir'in Kavakları

Övgü albümleri



Bülent Ortaçgil - Şarkılar Bir Oyundur (2000) - İntegral

Ahmet Kaya - Dinle Sevgili Ülkem (2002) - İçimde Ölen Biri

Barış Manço - Yüreğimdeki Barış Şarkıları (2002) - Yine Yol Göründü Gurbete

Serhan Kelleözü - Aynı Mahallenin Çocukları (2004) - Sormalı, Akdeniz Akşamları

Cem Karaca - Mutlaka Yavrum (2006) - Namus Belası

Ezginin Günlüğü - Çeyrek (2007) - Sabah Türküsü

Onur Akın - Onurlu Yıllar 25. Yıl (2013) - 33 Kurşun

Musa Eroğlu - İle Bir Asır (2015) -Cuşş Havası

Zülfü Livaneli - Livaneli 50. Yıl "Bir Kuşaktan Bir Kuşağa" (2016) - Kan Çiçekleri

Cem Karaca - Merhaba Gençler 2018 (2018) - Yorgunum Kaptan

Ahbap ne zaman kuruldu, Ahbab neler yapar?

Haluk Levent'in yaklaşık 4 yıl önce (2017) platform adı altında faaliyete başlattığı ve ardından dernekleşen "Ahbap" adlı dernek, öğrencilere burs, medikal cihaz ve ilaç temini, çeşitli yardım, etkinlik, kan ve kök hücre kampanyası ve eğitim faaliyeti düzenlemektedir. Bunun yanında Ahbap toplumdaki her türlü soruna sürdürülebilir çözümler arayan bir iş birliği hareketi olarak tanımlanmaktadır.