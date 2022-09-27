Melek Mosso yine yaptı yapacağını! Makas aldı, sahnenin ortasında saçlarını kesmeye başladı: Sebebini öğrenenler şok oldu

Şarkıcı Melek Mosso'dan, sahnenin ortasında şok eden hareket geldi. İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan ve birçok kişi tarafından desteklenen protestolara bir destek de ünlü şarkıcı Melek Mosso'dan geldi. Mosso, İranlı kadınlara destek olmak adına sahnede saçlarını kesti. İşte ayrıntılar...

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Şarkıcı Melek Mosso, konserleri, şarkıları, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Her yaptığıyla çok konuşulan Mosso, bu sefer de yapacağını yaptı. Sahneye çıktı, eline bir makas aldı ve olanlar oldu. İşte haberin ayrıntıları...

Ahlak polisi tarafından öldürüldü iddiası

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürüldüğü iddiasıyla başlayan protestolar, hız kesmeden ve her gün daha da kalabalıklaşarak devam ediyor. Protestolarda şu ana kadar en az 41 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Birçok kişi destek verdi

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki sanatçılar da İran halkına destek vermek adına çeşitli açıklamalarda ve paylaşımlarda bulundu. Bununla beraber birçok insan, sosyal medyadan paylaşımlarıyla destek olarak fikrini belli etti. Bazı kadın sanatçılar da protestoya destek olmak ve ses getirmek için saçlarını kesti.

Melek Mosso da saçlarını kesti

Türkiye'de ise ünlü sanatçı Melek Mosso'dan İranlı kadınlara destek gitti. Kadınların gördüğü zulme karşı hep tepki gösteren Mosso, sahnede bir makas alarak saçlarını kesti ve İran halkının yanında olduğunu bu şekilde göstermiş oldu.

Çocukluk fotoğrafını paylaştı

Öte yandan geçtiğimiz aylarda konserlerinin iptal edilmesiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Melek Mosso, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkat çekmişti. Çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Mosso, kulaklarına gelen yorumların ardından paylaşımına "Estetik ameliyat yok" notunu düşmüştü.

İlkokula gittiği döneme ait bir vesikalık fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan şarkıcı Mosso, altına şu notu düşmüştü: "Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin! (Şaka bir yana artık bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin. Öptüm)''

''Estetik ameliyat yok''

Paylaşımının ardından gelen "Estetik yaptırmış" yorumları üzerine paylaşıma yazdığı nota eklemeye yapan ünlü şarkıcı, "Düzeltme not: Estetik ameliyat yok, bazıları para var, çare var hödö hödö yazmış. Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye" ifadelerini kullanmıştı.