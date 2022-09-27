AK Parti'de adaylık yarışı başladı! 'Yeni isimler yeni yüzler' daha şanslı olacak anket başladı

AK Parti'de 2023 Haziran'ında yapılacak seçimler için adaylık yarışı başladı. Çok sayıda il başkanı, eski il başkanları, eski vekil aday olabilmek için Ankara'da nabız yoklamaya başladı. Ancak AK Parti'de yenilenme stratejisi başladı.

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AK Parti’de 2023 seçimleri için milletvekili adayı olmak isteyenler arasında yarış erken başladı. Teşkilatlarda bu nedenle hareketlenme yaşanırken, Genel Merkez yönetimi bir yandan mevcut milletvekillerinin performansını ölçmeye, bir yandan ‘yeni isimler, yeni yüzler’ konusunda araştırma yapmaya başladı. İşte Türkiye gazetesinin haberinden detaylar...

Milletvekili adayları için çalışma başladı

AK Parti yönetimi, yaz dönemi boyunca sahada yapılan çalışmalardan yola çıkarak vatandaşın talep ve beklentilerine yönelik rapor hazırladı. Bu tespitlere dayanarak 28 Ekim’de açıklanacak AK Parti’nin 2023 vizyon belgesinin çerçevesi çizildi. Vizyon belgesine ilişkin hazırlıklar devam ederken, AK Parti’de bir yandan da 2023 seçimleri için milletvekili adaylıklarına ilişkin çalışmalar başlatıldı.

İllerde isim isim anket yapılmaya başlandı

Bu kapsamda, seçimlere 8 aylık bir süre bulunmasına rağmen, AK Parti yönetimi illerde ‘yeni yüzler, yeni isimler’ arayışına başladı. AK Parti kaynakları “Sahada bir yandan mevcut milletvekillerinin performanslarını değerlendiriyoruz. Bir yandan da her ilde öne çıkan yeni isimlerle ilgili çalışma yapıyoruz. Bunun için partide bir kurul oluşturulacak ve milletvekilli aday adaylıkları konusunda çalışacak. Ayrıca her ilde bir yandan da isimler üzerinde anket çalışması yapılıyor” dedi.

İl başkanları, eski vekiller nabız yokluyor

AK Parti kurmayları, bu seçimler için milletvekili aday adayları sayısında bir artış olacağını gözlemlediklerini belirterek “Teşkilatlar bu nedenle çok hareketle, çok sayıda il başkanı, eski il başkanları, eski vekiller adaylık için nabız yokluyor. Bu nedenle aday olmak isteyenlere belli kriterler getirilecektir” değerlendirmesini yaptı.