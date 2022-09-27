Gizemli telefondan sonrası korkunç! TikTok fenomeni hayatını kaybetti

MEKSİKA'da TikTok yıldızı Karla Pardini, kendisine gelen gizemli telefondan sonra hayatını kaybetti. Silahlı saldırıya kurban giden fenomenin ölmeden önceki son paylaşımı, katilinin tanıdık olabileceğini akıllara getirdi.

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Meksika, Karla Pardini isimli TikTok yıldızının ölümünü konuşuyor. 21 yaşındaki talihsiz kadın evine çok yakın bir noktada silahlı saldırıya uğradı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Pardini saldırı neticesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının annesi saldırıdan kısa süre önce kızına bir telefon geldiğini ve arayan kişinin onu dışarıya çağırdığını açıkladı.

Görgü tanıkları yetkililere Pardini'nin öldürülmeden önce birkaç silahlı kişinin bölgede dolaştığını gördüklerini söyledi.

Sinaloa Eyaleti Başsavcısı Sara Quiñonez gazetecilere verdiği demeçte olayı 'kadın cinayeti' olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Katilini tanıyor muydu?

21 yaşındaki kadının son paylaşımında 'Umarım beni sevmiyorsundur' ifadesinin yer alması ise 'katilini tanıyor muydu' sorusunu gündeme getirdi.

Quiñonez söz konusu iddia ile ilgili bir açıklamada bulunmazken soruşturmanın devam ettiğinin altını çizdi. Pardini, TikTok hesabı üzerinde moda içerikli paylaşımlara imza atıyordu. Platformda 100 bine yakın takipçisi olan 21 yaşındaki fenomen, 2022'de Sinaloa'da öldürülen 14. kadın olarak kayıtlara geçti.