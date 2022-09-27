Komşu çatlatan kar gibi bembeyaz perdeler için bunu yapın!

Tüllerde islenme, tüllerin sararması ya da kararması, sık yaşanan bir temizlik sorunu. Özellikle kışın petek üzerindeki perdelerde, tüllerde kararmalar oluyor. İşte doğal yollarla perdenizi bozmadan kar gibi bembeyaz yapacak yöntemler...

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Evin havasını değiştiren kar gibi bembeyaz perdelere kim hayır der ki... Fakat bazen pişirdiğimiz yemek, istenmeyen bir koku farkına bile varmdan perdelerimizi zamanla karartır. Bu gibi durumlarda perdemiz giderek sararır ve bu inatçı lekeler perdemizin içine kadar işler. Zamanla biriken bu lekeler inatçı bir kire dönüşür ve yeniden temizlemek, beyazlatmak çok zor olabilir. Peki ama yok mudur bunun bir çözümü? Elbette ki var.

Haydi gelin, sadece 4 malzemeyle perdeler nasıl kolayca temizlenir birlikte bakalım...

Perde nasıl temizlenir, nasıl yıkanır?

Perdelerinizin sığabileceği bir büyüklükte leğen hazırlayın. Leğenin içine sirkeyi ve oksijenli suyu aktarın. Ardından leğene perdeyi koyduğunuzda taşmayacak miktarda su koyun ve malzemeleri güzelce karıştırıp perdeyi bu karışıma bastırın. Perdeyi bu şekilde en az 2-3 saat bekletin. Perdenin tüm lekeli bölgelerinin suyu çektiğinden emin olun.

Bu süre içinde oksijenli su beyazlatıcı etkisiyle, sirke de yine doğal bir dezenfektan olarak iş görecek ve perdedeki lekelerin bir kısmının çıkmasını bir kısmının da yumuşamasını sağlayacaktır.

Çamaşır makinesine atılır mı?

Ardından perdeleri leğendeki suyun içinden çıkarıp güzelce suyunu düzdürün ve çamaşır makinesine aktarın. Çamaşır makinesinin deterjan gözüne hem deterjanı hem de boraksı koyun. (Eğer bu ölçüler fazla gelirse aynı oranda deterjanı ve boraksı azaltarak da kullanabilirsiniz.) Çamaşır makinenizi ön yıkamalı uzun bir programda çalıştırın ve yastığı yıkamaya bırakın.

Son olarak çamaşır makinesinden pırıl pırıl çıkacak olan perdenizi güzelce kurutmayı unutmayın.

İnatçı sarı lekelere kesin çözüm

Perdelerde oluşan inatçı sarı lekeleri çıkarmak için kullanabileceğiniz bir kombinasyon ürünü bulunuyor. Tek yapmanız gereken bir fincan toz çamaşır deterjanı, bir fincan toz bulaşık deterjanı ve bir fincan çamaşır suyu ile yarım fincan boraks kullanmak.

Önceden hazırladığınız sıcak suya lekeli perdenize batırın. Bu adım, perde yüzeyindeki lekelerin çıkmasını kolaylaştıracaktır. Ardından büyük bir tencerede su kaynatın ve içerisine hazırladığınız toz malzemeleri dökün. Bu toz karışım, suyun içerisinde eriyene kadar karıştırmaya devam edin ve hazırlanan sulu çözeltiyi geniş bir kabın içerisine alın. Üzerine ise çamaşır suyunu ekleyin.

Perdeleri bu solüsyona bastırın ve 15 dakika bekledikten sonra perdelerin öteki yüzünü çevirip 15 dakika daha bekleyin. Bunun ardından yarım saat solüsyonun içerisinde kalan perdeler çamaşır makinesine alarak 40 derecede çalıştırın. 40 derece yıkanan perdelerde toz ve mikroptan eser kalmayacaktır.