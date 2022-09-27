Necmettin Batırel: Dolar zulmü sona erecek Batı dünyası bileğimizi öpecek

‘Şakkadanak 10 milyar dolar satarım’ çıkışıyla bir andan tanınan ekonomi yazarı Necmettin Batırel “Dolar zulmü sona erecek: Kapılar açılacak, taşlar yerine oturacak. Ekonomi bayramına çok az kaldı çok!” dedi.

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Necmettin Batırel, “Çok az kaldı” başlıklı bugünkü köşe yazısında, “Dolar//TL düşünce ne olacak? Türk lirası gerçek değerine kavuşacak. Altın dibe vuracak evlenmek kolaylaşacak. Hükûmete güven zirveye çıkacak. Halkın refah payı katlanacak. Vatandaş gülmeyecek; kahkaha atacak…” görüşünü savundu.

Necmettin Batırel’ın yazısının tamamı şöyle:

“Dolar//TL düşünce ne olacak?

Tüm ithal mallar ucuzlayacak.

Enerji faturası sorun olmaktan çıkacak…

Kamu ve özel dış borçlar rahatça ödenecek.

ABD yaptırımları etkisini kaybedecek.

Türkiye’nin risk primi 100 puana inecek.

Tarım ürünleri ve gübrede büyük gerileme yaşanacak.

Akaryakıtta tarihî indirimler gerçekleşecek.

Doğalgaz ve elektrik faturaları sert düşecek.

Enflasyonun beli kırılacak, etiketler küçülecek.

Döviz yatırım aracı olmaktan çıkacak.

Kur Korumalı Mevduat Hesabı çözülecek.

Dolar ve avroda panik satışlar başlayacak.

Türk lirası gerçek değerine kavuşacak.

Altın dibe vuracak evlenmek kolaylaşacak.

Ödemeler dengesi cari fazla verecek.

Merkez Bankasının rezervleri 200 milyar doları aşacak.

Türkiye’nin sıcak paraya ihtiyacı kalmayacak.

Borsa İstanbul 5 bin puana fırlayacak.

Dünya küçülürken Türkiye hızla büyüyecek

Kredi kuruluşları not artırım yarışına girecek.

Yurdun dört bir tarafına yatırım yağacak.

Faizler dibe oturacak. Ticari krediler tavan yapacak.

Yatırım, üretim patlayacak, işsizlik azalacak.

Köprü-tünel-havaalanı-geçiş garantisi ucuzlayacak.

Hükûmete güven zirveye çıkacak.

Halkın refah payı katlanacak.

Vatandaş gülmeyecek; kahkaha atacak…

Muhalefet saklanacak delik arayacak.

Çatlak sesler, yıkıcı medya susacak.

Kimse ahkam kesemeyecek.

Cumhur İttifakı seçimde zafer kazanacak.

Yeni ekonomik sistem iktisat kitaplarına girecek

Batı dünyası bileğimizi öpecek.

Erdoğan tarihe altın harflerle yazılacak…

Bunlar hayal değil gerçek… Dolar zulmü sona erecek:

Kapılar açılacak, taşlar yerine oturacak.

Ekonomi bayramına çok az kaldı çok!”