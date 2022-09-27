Mersin'deki saldırıyı 'kadın polis yaptı' dedi! CHP'li başkanın özrü kabahatinden beter!

MERSİN Mezitli'de polisevine terör saldırısıyla ilgili sosyal medyada birçok kişi dezenformasyon yaptı. O isimlerden biri de CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden oldu. Erden, saldırıyı 'kadın polisin gerçekleştirdiği' yönünde skandala imza attı. Sonrasında özür dileyen CHP'li isime birçok vatandaş tepki gösterdi.

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Mersin'in Mezitli ilçesindeki Polisevine yönelik dün gece 22.45 sularında terör örgütü PKK'ya mensup iki terörist tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi, uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristler, bir polisi şehit etti, bir polisin ise yaralanmasına neden oldu. Polisler ise karşı saldırıya geçti ve teröristleri etkisiz hale getirdi.

Sosyal medyada ise teröristlerin saldırısıyla ilgili olarak dezenformasyon içeren paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlardan birini ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden yaptı.

"Kadın polis cinnet getirmiş" dedi!

Erden resmi Twitter hesabından, "İddia edilen bilgiye göre olayı gerçekleştiren kadın polismiş. Cinnet geçirmiş ve çevreye el bombası atmak suretiyle ateş açmış" diye yazdı.

Tepkiler sonrası özür mesajı paylaştı

Erden, gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımıyla ilgili bir özür mesajı yayınladı. Erden şunları söyledi: "Hain terör saldırısının gerçekleştiği anda sosyal mecralarda dolanan ses kaydını teyit etmeden paylaştığım için Polis Teşkilatından ve Türk Milletinden özür dilerim. Şehidimize Allah'tan rahmet yaralı polisimize şifa diliyorum. Mersin'imizin ve ülkemizin başı sağ olsun."

"Özrü kabahatinden beter"

Sosyal medyadan Erden'in yazdıklarına tepki gösterenlerden biri olan Hasan Alagöz isimli vatandaş "Özrün kabahatinden beter CHP'lilerin ağzında PKK'ya lanet okumak çok mu zor 3-5 oy için yaptıklarınızdan ben utanıyorum, yazıklar olsun" yorumunda bulundu.

"Haberi anlık dağdan mı Pensilvanya'dan mı alıyorsunuz?"

Bünyamin Kılıç ise "Bu özürle olacak iş değil devlet yapacağını yapar umarım en şiddetlisinden" derken, Gülseren Salçın, "Haberi anlık Dağdan mı Pensilvanya'dan mı alıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"Acımızı yaşamaya fırsat bile vermiyorlar"

Sedat Elibol isimli sosyal medya kullanıcısı ise Erden'e "Şehidimize içimiz yanıyor, acımızı yaşamaya fırsat bile vermiyorlar. Ama kinimiz de nefretimiz de diri. Bunlar unutulmayacak, illa bir hesap günü var" ifadelerini kullanırken, Mehmet Ali Tozbay, "Şu provokatöre gereği yapılmayacak mı sevgili Emniyet?" diye sordu.

"İşlem başlatılmalı!"

İsmet Aydın ise "Şanlı polisimize iftira atan toplumu bilinçli bir şekilde galeyana getirmeye çalışan bu şahısın özrü kabul edilemez! Bunlar Mersin'de PKK'nın uzantılarıyla kucak kucağa oturdukları için yaralarına tuz basılmış gibi ciyaklamış! İşlem başlatılmalı!" ifadelerini kullandı.

"Terör saldırısını bile polisimize yıkmaya çalışmış"

Ayşe Hatun, Erden'in yazdıklarına tepkisini "Bunlara iyi bakın, Atatürk'ün partisi dediğiniz Adamlara iyi bakın. Terör saldırısını bile polisimize yıkmaya çalışmış. Sonra özür dilemiş miş. Yalan, algı, çirkef" diyerek gösterdi.

Hain terör saldırısının görüntüsü: