Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: ABD'den elen silahlar sizi kurtarmaz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ı bir kez daha uyarın Erdoğan, "Yunanistan'a hatırlatmakta fayda var, kendinize gelin. Amerika'dan gelen destekler sizi kurtarmaz, sadece patinaj yaparsınız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılıyor. Erdoğan'dan canlı yayında flaş mesajlar geldi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

- Osmanlı'nın gerilemesi ile beraber Akdeniz de emperyalist işgale teslim olmuştur. Akdeniz'in bugün gerilimle, göçmen ölümleri ile anılmasından büyük üzüntü duyuyoruz.

- Binlerce mazlum son nefesini Akdeniz'in azgın sularında verdi. Batılı ülkeler tam 11 yıldır bu ölümlerin önüne geçmek yerine 3 maymunu oynamayı tercih ettik. Mültecilere kapanan kapılar, PKK'lı teröristler ile FETÖ'cü alçaklara sonuna kadar açıldı.

- Yunanistan'daki kamp başta olmak üzere vatandaşımızın kanını dökmüş caniler himaye görüyor. Özgürce gezebiliyor. Suriye ve Kuzey Irak'taki terör yuvaları başlarına yıkıldıkça terör örgütü mensupları kendilerine yeni kamplar kuruyor. Bize komşuluk hukukundan bahsedenlerin bunlara göz yummaması gerekir.

Mersin'deki terör saldırısı

- Dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar 1 polisimizi şehit etti, 1 polisimizi yaraladı. Teröristler anında hak ettiği karşılığı buldular. Bunları takip ederseniz ya HDP'ye, ya CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara ya da batı ülkelerine çıkar.

- HDP'yi allayıp pullayarak meşrulaştırmaya çalışanların ellerinde, dökülen her kanın izi vardır. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerden ayrım yapmadan terör örgütlerine karşı gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz. Biz tüm kalbimizle barış, huzur istiyoruz. Bölgemizde istikrar ve güven istiyoruz. Şimdiye kadar hep şunu savunduk, biz ne hak yeriz, nede hakkımızı yediririz.

Savaş gemisi yapan 10 ülkeden biriyiz

- Bir taraftan diplomasiyi öne çıkarırken, diğer taraftan Barbaros Hayrettin Paşa'nın izinden giderek savunma sanayimizi güçlendiriyoruz. Ülkemiz hali hazırda dünyada savaş gemisini tasarlayan, inşa eden 10 ülkeden biridir. Milli savaş gemilerimizi kendimiz üretebiliyoruz.

- Geçtiğimiz günlerde çok maksatlı amfibi hücum gemimiz Anadolu'nun inşası devam ediyor. Anadolu'nun hizmete girmesiyle ülkemiz bu alanda farklı bir lige çıkacaktır.

Abdülhamit'e düşmanlık peşinde koşan...

- Birileri İzmir'in Yunan'dan kurtuluş gününü Osmanlı'ya hakaret günü haline getirirken biz ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Birileri Sultan Abdulhamid'e düşmanlık peşinde koşarken, biz atalarımıza hürmet gösteriyoruz. Birileri batıya öykünüp kendi ecdadına küfrederken biz tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz.

- Hele hele üç buçuk soysuzun ardından zaarlık asla yapmayacağız. Kirli senaryolara pabuç bırakmayacağız. Batı Trakya'ya ve Adalar'a yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Neticede o topraklarda yüzlerce yıllık emeğimiz var. Bunlar adına yaşanan gelişmelerden üzüntü yaşamamız doğaldır.

Yunanistan'a: Kendinize gelin

- Yunanistan'ı kışkırtarak üzerimize salanların niyetini gayet iyi biliyoruz. Bir yandan hadsizlere haddini bildirirken hedeflerimizden sapmayacak kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Batı Trakya ve Adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz bunların çok ötesindedir. Bunun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz. Bundan dolayı Yunanistan'a hatırlatmakta fayda var, kendinize gelin. Amerika'dan gelen destekler sizi kurtarmaz, sadece patinaj yaparsınız.

Ekonomide yaşanan sorunlar

- Ülkemizin de içinde yer aldığı coğrafya sancılı günler yaşıyor. Tüm dünya terörden çatışmalara, gıdadan kuraklığa çok ciddi krizlerle boğuşuyor. Yüzümüzü nereye çevirsek bir ateş çemberiyle karşılaşıyoruz. Salgının sağlıkla ilgili boyutu geride kalırken ekonomideki tahribat gün yüzüne çıkıyor.

- Rusya Ukrayna savaşının etkileri hissedilmeye başlandı. Kimileri rafları boşaltıyor, kimileri personeli çıkarıyor. Kış yaklaştıkça Batı'yı korku sardı. Batılı liderler her gün yaptıkları açıklamalarla kış şartlarına hazırlamaya çalışıyoruz.

Yılbaşında ekonomideki rakamları...

- Türkiye salgının sağlık krizi boyutunu nasıl alnının akıyla atlatmışsa, küresel ekonomik krizin olumsuz yansımalarını da başarıyla yönetmektedir. Bizim hem işgücüne katılım, hem de istihdam oranlarımız artıyor. Yılbaşından sonra ekonomideki rakamları, istikrarı, güçlenerek yürümeyi de göreceğiz.

Farklı yollara tevessül edecekleri...

- Siyaset arenasında iş yapanların, kalbi ülkesi için çarpanların herkesten daha gayretli olması gerekiyor. Muhalefet kanadının farklı yollara tevessül edeceği anlaşılıyor. Bizimle eserle, hizmetle yarışamayanlar, çareyi projelerimize kara çalmakta buluyorlar. Bunun son örneğini sosyal konut projesinde gösterdiler.

Sosyal konut projesi

- Muhalefet ne diyor, hala bizim 1 milyon 170 bin konutumuzu görmezden gelerek, yeni konutlara çamur atıyor. Biz olmayan bir şey yapmıyoruz. Gençlerimize, emeklilerimize, engellilerimize özel kontenjanlar ayırdığımız projemiz çok büyük teveccüh görüyor. Dün kiralardan dem vuranlar, siz ne yaptınız? 14 büyükşehir belediyeniz var, ne yaptınız? Yapamazsınız.

- Son iki haftada yaşananlar bile bizimle altılı masa denen hilkat garibesiyle arasındaki farkı göstermektedir. 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır.