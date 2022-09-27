MasterChef'e Fatma Nur'un notu damga vurdu! Stüdyoda gergin anlar: Jüri üyeleri görünce çılgına döndü!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorlarını alt üst eden MasterChef Türkiye yeni sezonunda yaşananlarla gündeme gelmeye devam ediyor. 84. bölüm fragmanı yayınlanan programda yarışmacı Fatma Nur'un takım arkadaşı Atike'ye yazdığı notu gören jüri üyeleri çılgına döndü. Jüri üyesi Danilo Zanna'nın "Bu MasterChef tarihinde bir ilk" diyerek tepki göstermesi, Mehmet Şef'in ise elindeki bir şeyi kırarak atması dikkat çekti.

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Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef yeni sezonunda gergin anlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yemek yarışması MasterChef'in 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmacı Fatma Nur'un yemek yaptığı sırada takım arkadaşı yarışmacı Atike'ye gönderdiği not kağıdı programa damga vururken, şefler ise adeta çılgına döndü. İşte Masterchef'te 84.bölümde yaşanacaklar...

Dokunulmazlık oyununda Kebap çeşitleri yapılacak

Masterchef'in 84. bölümünde Kırmızı ve Mavi takım dokunulmaz oyununda kıyasıya mücadelede edecek. Kebap çeşitlerinin yapılacağı bölümde iki takım Beyti Kebabı, Urfa Kebabı, Patlıcan Kebabı, Ciğer Kebab, Tepsi Kebabı, Soğan Kebabı, Şeftali Kebabı, Adana Kebap, Altı Ezmeli Kebap çeşitlerini yapacak ve dokunulmazlığı kazanmaya çalışacak.

Yemekleri bıçak çekerek seçtiler

Hangi yarışmacının hangi yemeği yapacağını üzerinde rakamlar olan bıçaklar karar verdi. Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları rastgele çektikleri bıçaklıktan, bıçağın üzerinde yer alan rakamlara göre masalara geçerek hünerlerini sergileyecek.

Fatma Nur'un notu şefleri kızdırdı

Masterchef 84. bölüm fragmanına mavi takım yarışmacısı fatma nur'un notu damga vurdu. Bıçakların çekilmesinin ardından masaların başlarına geçen yarışmacılar yemeklerini yapmaya başladı. Bu sırada takım arkadaşı Atike'ye bilmediği bir yemeğin gelmesi üzerine Fatma Nur bir kağıda tarifi yazarak Atike'ye gönderdi. Bir süre sonra not kağıdını jüri üyesi Mehmet şef yakalayınca stüdyoda ortalık bir anda karıştı. Danilo Şef'in "bu Masterchef tarihinde bir ilk" sözleri dikkat çekerken notu yakalayan Mehmet Yalçınkaya'nın elindeki bir şeyi kırarak atması olay oldu.

İşte Masterchef 84.bölüm fragmanı ve yaşananlar;

Masterchef Fatma Nur kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Masterchef'te takım arkadaşı Atike'ye yemek tarifi veren Fatma Nur 84.bölüm fragmanına damga vurdu. Renkli kişiliği ve sempatik tavırlarıyla programda tüm dikkatleri üzerine çeken genç şef adayı Fatma Nur hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Masterchef Fatma Nur kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Masterchef Fatma Nur ile ilgili öne çıkan bilgiler...

MasterChef 2022'ye Fathiye'den katılan Fatma Nur Uçar 23 yaşındadır ve aslen Yozgatlı'dır. 10 yaşından bu yana aşçılık mesleğiyle ilgilendiğini ifade eden Uçar, Fethiye'de bir otelde sushi şefi olarak çalışmaktadır. Fatma Nur Uçar ilk turda yaptığı yemekle üç evet alarak yarışmanın ana kadrosuna giren 8. yarışmacı olmayı başarmıştır.