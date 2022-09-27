Sadece tavuk besleyen adam kümese girince hayatının şokunu yaşadı! Tavuklardan bir tanesi...

Belçika'da pandemi döneminden beri tavuk besleyen Jonas Verdickt, geçtiğimiz günlerde tavukların bulunduğu kümese girince hayatının şokunu yaşadı. Verdickt, tavuklardan bir tanesinin kendi kendine horoza dönüştüğünü fark etti.

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Kümesinde tavuk besleyen Belçikalı Jonas Verdickt, kümesindeki tavuklardan birinin horoza dönüştüğünü fark etti. Dişi hayvan ayrıca daha sağlam bir ibik yapısı ve erkeksi duruşa da sahip olmuştu.

Anvers yakınlarındaki Scilde kasabasında yaşayanlar, bir haftadır her sabah Verdickt’in horoza dönüşen tavuğunun sesiyle güne başlıyor.

Kümesinde hiç horoz olmadığını, sadece tavuk beslediğini belirten Jonas Verdickt, Covid sebebiyle ev karantinasında bulunduğu sırada gün boyu hayvanlarıyla zaman geçirmiş.

Verdickt, "Belle" adını verdiği tavuğun dişilikten erkekliğe dönüşümünü yakından seyretmiş.

Sahibinin kafası karıştı

Belçika Radyosu’na konuşan Verdickt, şu soruyu sordu:

Böyle bir şey gerçekten mümkün olabilir mi? Dişi bir tavuk gerçekten erkek bir horoza dönüşebilir mi?

Sahibi şaşırsa da bilim insanları için aslında bu son derece bu normal bir durum.

"Normal bir durum"

Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsü ve Anvers Üniversitesi biyologlarından Prof. Dr. Thierry Backeljau, konuyla ilgili "Nadir de olsa bu mümkündür. Tavuk civcivinin horoza dönüşmesi olgusu bilimsel olarak tanımlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Kromozomlarla ilgili bir durum

Belçikalı profesörün açıklamasına göre, tavuğun horoza dönüşmesi kromozomlarla ilgili bir durum.

Tıpkı insanlarda olduğu gibi, tavuklarda da cinsiyeti kromozomların belirlediğine işaret eden Backeljau, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İnsanlarda dişiler için XX, erkekler için XY'dir. Kuşlarda ise tam tersidir. Orada erkeklerin iki özdeş Z kromozomu vardır ve dişilerde de iki tane bulunur. Farklı olanlar, ZW olarak adlandırılır. Bu kromozom farkı nedeniyle, insanlardali iki yumurtalığın aksine dişi kuşlarda yalnızca bir tane gelişmiş yumurtalık bulunur. Bir tavuğun sol yumurtalığı kanser veya kist gibi bir hastalıktan etkilenirse, gelişmemiş sağ yumurtalığı devreye girer. Bu noktada yumurtalık ve testis karışımı oluşur. İç testis gibi erkek hormonları salgılar. Sonuç olarak, tavuklar aniden ötmeye başlayabilir ve erkek cinsel özellikleri gösterebilir.

Backeljau’ya göre, bu durumda erkeğe dönüşen dişiler, sperm hücrelerine bile sahip olabiliyor ve teorik olarak diğer tavukları dölleyebiliyorlar.

Prof. Dr. Thierry Backeljau, tavuklarda nadir olsa da, balıklarda doğal cinsiyet değişikliğinin sık görülen bir durum olduğunu belirtti.

Belçikalı uzman, mercan resiflerindeki bazı balıkların hayata dişi olarak başladıklarını söyleyerek sözlerini şu şekilde tamamladı: