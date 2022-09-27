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TIR'ın altına girdi kağıt gibi oldu! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TIR'ın altına girdi kağıt gibi oldu! Feci kazada ölü ve yaralılar var

AKSARAY'dan feci bir kaza haberi geldi. Otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Ercan Kaya'nın (33) kullandığı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 46. kilometresinde Ahmet Ü. (30) idaresindeki tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Umut Saraclar'ın (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan sürücü Kaya ile Ünal Yamaç (43) itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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