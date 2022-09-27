Okuyan kahkaha atıyor Adana etkinliğine davet etti Haluk Levent yanlış şehre gitti valiyle diyaloğu komedi

ADANA Valisi şarkıcı Haluk Levent'i Adana Lezzet günlerine davet etti. Şarkıcı Haluk Levent de 'Tabi sayın valim gelirim' deyip yollara düştü. Adana'ya vardığında etkinliği bulamayınca valiyi aradı. Sayın Valim etkinlik nerede diye sordu ve aldığı yanıtla şoke oldu. Haluk Levent'in yanlış şehre gitmesi günün komedisi olurken, sosyal medyada 'kabahat kimde' diye soruldu... İşte Haluk Levent'in başından geçen olay...

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ADANA Valisi Süleyman Elban, Adana Lezzet Günleri kapsamında düzenlenecek olan kahvaltıya ünlü şarkıcı Haluk Levent'i bizzat arayıp davet etti. Haluk Levent 'elbette gelirim valim' deyip daveti ajandasına kaydetti. Sözünde duran Haluk Levent etkinlik günü geldiğinde Adana yoluna düştü. Adana'ya vardığında "Lezzet Günleri" etkinliğinin nerede yapıldığını bir türlü bulamadı. Bunun üzerine cep telefonundan valiyi aradı.

Adana'ya gidip valiyi arayınca...

Haluk Levent vali ile yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. "İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı" diyen Haluk Levent, günün komik olayında geçen o diyaloğu paylaştı:

Adana Valisi Süleyman Elban -Adana Lezzet günleri kapsamında 27 Eylül’de bir kahvaltı veriyoruz. Gelir misiniz?

Haluk Levent -Tabii ki sayın valim

Az önce: -Sayın valim sabah kahvaltı nerede?

Adana Valisi Süleyman Elban -Feriye Restaruant’ta Ortaköy’de.

Haluk Levent -Ortaköy!! Ama ben Adana’ya geldim.

Adana Valisi Süleyman Elban -Yapmayın ya!

Adana Lezzet günleri İstanbul'da çıktı

Haluk Levent "Adana Lezzet Günleri" etkinliğine çağrıldığından doğal olarak etkinliğin Adana'da olduğunu varsaymıştı. Kimin aklına gelirdi Adana lezzet etkinliği İstanbul'da yapılacak. Haluk Levent de "Ben Adana’ya çağrıldığımı zannederken tüm Adana İstanbul’a toplanmış ben ise Adana’ya gelmişim" diyerek durumu özetledi.

Kimin aklına gelirdi

Haluk Levent başından geçenleri "Az önce bu durum yaşandı" diyerek şöyle aktardı:

-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı @ZeydanKaralar01'ı aradım. O da Valimiz Süleyman Elban yanımda Halukçum dur telefona vereyim dedi. Valimiz de inanamadı. Ben Adana’ya çağrıldığımı zannederken tüm Adana İstanbul’a toplanmış ben ise Adana’ya gelmişim!



Sosyal medyada günün olayı oldu

Haluk Levent'in başından geçen komik olay sosyal medyada günün olayı oldu. Ünlü sanatçı kurduğu ve başkanlığını yaptığı AHBAB derneği ile son yıllarda büyük bir farkındalık yarattı. Darda kalanın imdadına yetişen Haluk Levent, 2017 yılından beri derneğin başkanlığını yapıyor.

Haluk Levent nereli kaç yaşında?

Rock müzik sanatçısı Haluk Levent 26 Kasım 1968 doğumlu ve 53 yaşında. Haluk Levent aslen Adana Yüreğir'den. Haluk Levent bugüne kadar sadece bir kez evlilik yaptı. Eşi Neslin Yonarlar ile 2004 yılında nikah masasına oturan Haluk Levent, 2017 yılında boşandı. Haluk Levent'in bu evlilikten Ela Acil isminde bir çocuğu var.